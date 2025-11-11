सफेद बाल हो जाएंगे काले, तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 चीज, हेयर डाई की नहीं पड़ेगी जरूरत

How To Get White Hair Black Naturally: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, जिसके साथ ही बाल भी सफेद होना आम बात है, लेकिन आजकल के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं. दरअसल, सफेद बाल हमारे अनुभव, संघर्ष और उम्र के साथ आने वाली समझदारी का प्रतीक हैं, लेकिन जब यही बाल कम उम्र में ही दिखाई देने लगे, तो चिंता बढ़ जाती है. जब कम उम्र में बाल झड़ने या सफेद होने लगते हैं, तो इसके लिए अक्सर लोग तमाम तरह के उपाय खोजते हैं.

अक्सर लोग सफेद बालों को छिपाने के लिए सैलून जाकर कलर करवा लेते हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे बाल कमजोर और कई अन्य समस्याओं का कारण बनते हैं. ऐसे में प्राकृतिक उपाय की मदद से बालों को काला किया जा सकता है. आयुर्वेदिक डॉ. उपासना वोहरा ने बालों को काला करने का एक असरदार उपाय बताया है.

दरअसल, बाजार में मिलने वाले रंगों या डाई में अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे रसायन होते हैं. ये तत्व बालों की प्राकृतिक प्रोटीन परत को कमजोर कर देते हैं, जिसके चलते बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. इसके अलावा डाई का अधिक इस्तेमाल से बाल और जल्दी सफेद होने लगते हैं.

डॉ. उपासना वोहरा के मुताबिक, बालों को काला और मजबूत करने के लिए एक आसान लेकिन कारगर उपाय बताया है, वह है तिल का तेल और नींबू का रस. दोनों के बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. यह उपाय बालों का रंग प्राकृतिक रूप से गहरा करने में मदद करता है.

डॉ. उपासना वोहरा के मुताबिक, एक कड़ाही में तिल का तेल लें और उसे अच्छी तरह उबाल लें. एक कटोरी में नींबू का रस लें. फिर जब यह तेल धीमी आंच पर उबल रहा हो, तो इसमें नींबू का रस डालें और थोड़ी देर के लिए अलग रख दें. इस मिश्रण को ठंडा होने दें. 24 घंटे बाद इसे फिर से उबालें, ठंडा होने दें और तीसरे दिन फिर से यही करें. तीन बार उबालने पर इसका आयतन कम हो जाता है और यह गाढ़ा हो जाता है. फिर इस तेल को बालों की जड़ों में लगाने से मेलेनिन का उत्पादन बढ़ता है और बालों का प्राकृतिक कालापन बरकरार रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

