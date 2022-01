One Direction फेम Zayn Malik आए कबीर सिंह के लुक में नजर, जानें ब्रेकअप के बाद लोग लुक बदलना क्यों करते हैं पसंद 

Kabir Singh लुक में नजर आ रहे हैं ज़ैन मलिक.

Zayn Malik New Look: सिंगर और वन डायरेक्शन (One Direction) के मेंबर रहे जै़न मलिक जिजी हदीद से ब्रेकअप (Zayn Malik Gigi Hadid break up) के बाद से ही सुर्खियों में लगातार बने रहे हैं. ज़ैन (Zayn Malik) ने हाल ही में अपना नया लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसे देखते ही भारतीय फैंस ने कहा कि वे तो बिल्कुल कबीर सिंग लग रहे हैं. ज़ैन (Zayn Malik) की बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछ बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने रखी थी. फैंस के ज़ैन को कबीर सिंह (Kabir Singh) कहने की एक वजह ये भी थी कि जिस तरह फिल्म में कबीर का लुक अपने ब्रेकअप के बाद बदला था उसी तरह ज़ैन का लुक भी अपने ब्रेकअप के बाद ही इस तरह का हुआ है.

लोग ब्रेकअप के बाद क्यों बदलते हैं अपना लुक | Why People Change Their Looks After a Break Up



1. नया महसूस करने के लिए