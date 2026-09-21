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कबाड़ी को नहीं बचें पुराने अखबार, ये 5 DIY आइडिया आजमाएं, घर की सजावट में लगेंगे चार चांद

पुराने अखबार एक ऐसा सामान हैं, जिनकी असली कीमत पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. इन्हें मोड़कर, रोल करके या अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करके होम डेकोर आइटम बनाए जा सकते हैं. यहां जानिए पुराने अखबार से घर कैसे सजाएं.

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कबाड़ी को नहीं बचें पुराने अखबार, ये 5 DIY आइडिया आजमाएं, घर की सजावट में लगेंगे चार चांद
पुराने अखबार से घर को कैसे सजाएं?
file photo

हर कोई अखबार पढ़ने के बाद उसका इस्तेमाल घर की सफाई में करता है, कूड़े में डालता है या फिर पुराने अखबार इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच देते हैं. आज के समय में लोगों को पुराने अखबार किसी काम के नहीं लगते, लेकिन यही पुराने अखबार घर की सजावट के लिए बहुत काम आ सकते हैं. आजकल लोग घर को विंटेज या रस्टिक लुक देने के लिए महंगे सजावटी सामान पर खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वही लुक आपके घर में पड़े पुराने अखबार भी मुफ्त में दे सकते हैं. थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से इन्हें खूबसूरत सजावटी चीजों में बदला जा सकता है.

पुराने अखबार एक ऐसा सामान हैं, जिनकी असली कीमत पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. इन्हें मोड़कर, रोल करके या अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करके होम डेकोर आइटम बनाए जा सकते हैं. इसलिए अगली बार कबाड़ी को अखबार बेचने से पहले इन 5 DIY आइडिया को जरूर आजमाएं. ये न सिर्फ आपके पैसे बचाएंगे, बल्कि घर को भी एक यूनिक और स्टाइलिश लुक देंगे.

अखबार से बनाएं खूबसूरत फूलदान और जार

पुराने अखबारों से सजावटी फूलदान और जार बनाना सबसे आसान DIY आइडिया में से एक है. इसके लिए किसी साधारण कांच की बोतल या जार को लें और अखबार को कैंची से काटने की बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ लें. अब इन्हें गोंद की मदद से जार या बोतल पर चिपकाएं. सूखने के बाद इसके ऊपर वार्निश या मैट सीलेंट की एक परत लगा दें. इससे जार को पुराना और स्टाइलिश लुक मिलेगा. आप इसे पेन स्टैंड, फ्लावर वास या शेल्फ की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

अखबार से तैयार करें स्टाइलिश बास्केट

अगर आपके पास थोड़ा समय और धैर्य है, तो पुराने अखबारों से सुंदर स्टोरेज बास्केट भी बनाई जा सकती है. इसके लिए अखबार की लंबी पट्टियों को पतली सलाई या सीख की मदद से कसकर रोल करें और ट्यूब जैसा आकार दें. फिर इनके किनारों को गोंद से चिपकाकर मजबूत कर लें. अब इन ट्यूब्स को एक-दूसरे के ऊपर-नीचे बुनते हुए टोकरी का आकार दें. जब बास्केट तैयार हो जाए, तो उस पर वार्निश या वुड स्टेन लगा दें. आप इसमें फल, चाबियां, कॉस्मेटिक्स या बाथरूम की छोटी-छोटी चीजें रख सकते हैं.

अखबार से दीवार की सजावट

अगर, आप बिना महंगे फ्रेम वाले प्रिंट के दीवारों पर कुछ लगाना चाहते हैं, तो अखबार एक बहुत ही शानदार और स्टाइलिश ऑप्शन है. ऐसे पन्ने चुनें जिनमें दिलचस्प टाइपोग्राफी, पुरानी हेडलाइंस हों या ऐसी भाषा हो जो देखने में अच्छी लगे. इन्हें सख्त कार्डबोर्ड या कैनवस पर चिपकाने वाले स्प्रे से चिपकाएं ताकि फिनिशिंग स्मूद और बिना बुलबुले वाली हो. इन्हें सादे काले या सफेद फ्रेम में लगाने से इनका लुक तुरंत बेहतर हो जाता है.

नकली चमड़े जैसे दिखने वाले टेबल मैट

यह तरीका मुश्किल क्राफ्टिंग के बजाय एक स्मार्ट फिनिशिंग तकनीक पर आधारित है. अखबार की कई शीट को एक के ऊपर एक रखें और हर परत पर गोंद और पानी का मिश्रण लगाएं, जब तक कि कई परतों वाला एक मोटा और मजबूत बेस न बन जाए. किसी भारी चीज के नीचे रखकर सीधा सुखाने के बाद, शीट को टेबल मैट के आकार के आयताकार टुकड़ों में काट लें. फिर दोनों तरफ डार्क वार्निश या वुड स्टेन की अच्छी कोटिंग करें.

अखबार को रोल करके बनाए गए फोटो फ्रेम

बुने हुए टोकरे बनाने वाली रोलिंग तकनीक का इस्तेमाल करके, यह आइडिया एक टेक्सचर वाला, नैचुरल दिखने वाला बॉर्डर बनाता है जो फोटो या शीशे को फ्रेम करने के लिए एकदम सही है. अखबार की कई पट्टियों को पतली ट्यूबों में रोल करें और उन्हें सादे लकड़ी या कार्डबोर्ड फ्रेम के किनारे पर एक-दूसरे से सटाकर चिपकाएं, जिससे किनारे पर कई परतों वाला, थोड़ा रस्टिक बॉर्डर बन जाए. तैयार बॉर्डर पर गोल्ड, ब्रॉन्ज़ या कॉपर मेटैलिक पेंट की एक परत लगाने से साधारण अखबार बुने हुए रतन या पुराने मेटल जैसा दिखने लगता है.

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