घर की एंट्री को बनाएं खूबसूरत, पौधों और सजावटी गमलों से सजाने के 5 सस्ते DIY आइडिया

घर की एंट्री वह जगह होती है, जिस पर मेहमानों की सबसे पहले नजर पड़ती है, लेकिन अक्सर यही कोना सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो जाता है और जूते, चाबियां या दूसरी चीजें रखने की जगह बनकर रह जाता है. हालांकि, इसे सुंदर बनाने के लिए आपको महंगे इंटीरियर या बड़े बजट की जरूरत नहीं है. बस कुछ पौधे, सजावटी गमले और घर में मौजूद सामान की मदद से आप अपने घर की एंट्री का लुक पूरी तरह बदल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घर की एंट्री को सुंदर बनाने के लिए सस्ते DIY आइडिया.

अलग-अलग पौधों को एक साथ सजाएं

एंट्री को सुंदर बनाने का सबसे आसान तरीका है अलग-अलग ऊंचाई वाले पौधों का इस्तेमाल करना. आप एक लंबा स्नेक प्लांट, फिर कम ऊंचाई वाला फर्न और नीचे फैलने वाला मनी प्लांट ले सकते हैं. इन सभी पौधों को ऐसे गमलों में लगाएं जिनका रंग, डिजाइन या टेक्सचर एक जैसा हो, अब इन्हें दरवाजे के पास ऊंचे से छोटे क्रम में सजाएं. इस तरह की लेयरिंग एंट्री को अच्छी बनाती है.

साधारण टेराकोटा गमलों को नया लुक दें

मिट्टी के गमले सस्ते होते हैं, लेकिन थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से इन्हें बेहद खूबसूरत बनाया जा सकता है. आप इन पर गोल्डन स्प्रे पेंट कर सकते हैं, जिससे ये महंगे और स्टाइलिश दिखने लगेंगे. अगर, पेंटिंग पसंद है, तो एक्रेलिक रंगों से गमलों पर धारियां, डॉट्स या अपनी पसंद के रंग बना सकते हैं, जो आपके दरवाजे या दीवारों के रंग से मेल खाते हों.

पुराने सामान से हैंगिंग प्लांटर बनाएं

हर पौधे को फर्श पर रखने की जरूरत नहीं होती. बेल वाले पौधे, जैसे मनी प्लांट या आइवी, ऊंचाई पर लटकाने पर अधिक सुंदर लगते हैं. इसके लिए महंगे प्लांटर खरीदने की जरूरत नहीं है. आप पुराने बांस के टोकरे, रस्सी से बंधे कांच के जार या पुराने मेल होल्डर का इस्तेमाल करके खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं.

दरवाजे के दोनों ओर एक जैसी सजावट करें

घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक जैसे गमले रखने से एंट्री अच्छी लगती है. आप दरवाजे के दोनों ओर एक जैसे गमले रख सकते हैं और उनमें एक ही तरह के पौधे या समान आकार वाली झाड़ियां लगा सकते हैं. यह तरीका कम मेहनत में आपके प्रवेश द्वार को आकर्षक और व्यवस्थित बना देता है.

घर की चीजों से मिनी प्लांट शेल्फ बनाएं

अगर जमीन पर जगह कम है, तो गमलों को वर्टिकली लगाने की कोशिश करें. छोटी सीढ़ी वाली शेल्फ, दोबारा इस्तेमाल की गई किताबों की शेल्फ या दीवार पर लगे ब्रैकेट पर अलग-अलग लेवल पर छोटे गमले रखे जा सकते हैं. यह क्रिएटिव तरीका हर पौधे पर ध्यान खींचता है और कमरे में एक क्रिएटिव माहौल बनाता है.

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