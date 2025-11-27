Aliv Seeds Benefits: विटामिन A, C और K का खजाना है ये सीड्स, शरीर को मिलेंगे 5 फायदे, जानिए कैसे करें सेवन

Aliv Seeds Benefits: अलिव के बीज जिन्हें गार्डन क्रेस या हलीम के बीज भी कहा जाता है. यह बीज उन पारंपरिक सामग्रियों में से एक हैं, जो रसोई में चुपचाप पड़ी रहती हैं और इनके लाभ से लोग अनजान रहते हैं. इन छोटे लाल-भूरे बीजों का उपयोग पीढ़ियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और एनर्जी बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है. अलिव सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इसके अलावा अलिव के बीज विटामिन्स का खजाना भी कहलाते हैं. यूएस एग्रीकल्चर के मुताबिक, 50 ग्राम यानी एक कप अलिव सीड्स में प्रोटीन 1.3 ग्राम, कैलोरी 16, पोटैशियम 6% डीवी और कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं.

यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक, अलिव सीड्स का नियमित सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. अलिव के बीज विटामिन ए, सी और के, फाइबर, आयरन और जरूरी फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये बीज बालों को मजबूत बनाने से लेकर पाचन को बेहतर बनाने का काम करते हैं. डेली रूप से इन बीजों का सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है.

हड्डियां मजबूत

पोषण विशेषज्ञ ख्याति रूपानी ने हेल्थ शॉट्स को बताया कि एलिव के बीज कैल्शियम और विटामिन K का एक बेहतरीन स्रोत हैं, ये दो पोषक तत्व हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में साथ मिलकर काम करते हैं. इन बीजों का नियमित सेवन से कमजोर हड्डियों और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

अलिव के बीज प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं और भूख कम करने में मदद करते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं. वजन कम करने वालों के लिए ये बीज बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं.

विटामिन ए, सी और ई के साथ-साथ फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, एलिव के बीज प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इनके रोगाणुरोधी और सूजनरोधी गुण सर्दी, बुखार और गले में खराश जैसे रोजमर्रा के संक्रमणों से बचाव कर सकते हैं.

एलिव के बीज त्वचा की समस्याओं को ठीक करने, बालों के विकास को बढ़ावा देने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.