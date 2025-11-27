सर्दी में कब्ज से परेशान हैं? सुबह उठते ही गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चुटकी काला नमक मिलाकर पिएं, आंतों की तुरंत हो जाएगी सफाई, जानिए और फायदे

Winter Constipation Tips: सर्दियों के मौसम में खानपान के साथ-साथ लाइफस्टाइल में भी बदलाव हो जाता है, जिसके चलते पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक होता है. कभी भी कुछ भी खाने से कब्ज की समस्या का खतरा बढ़ जाता है. दरअसल, सर्दियों में कब्ज की समस्या बहुत आम हो जाती है. छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी इस समस्या से परेशान रहते हैं. सर्दियों में कब्ज होने का सबसे मुख्य कारण सही खान-पान नहीं करना होता है. अगर, आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो डेली रूटीन में कुछ चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें, जिससे सेहत को बहुत फायदा मिल सकता है और आंतों की सफाई भी तुरंत हो जाएगी.

सर्दियों में कब्ज क्यों हो जाती है?

सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती. इस वजह से हम ज्यादा पानी नहीं पीते. इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है. शरीर में पानी की कमी होने पर आंतें सूख जाती हैं और मल त्याग मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों में कमी भी इसका एक कारण हो सकती है. हालांकि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (NIDDK) लोगों को कब्ज से बचने के लिए कम या बिना फाइबर वाले फूड्स जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, तैयार भोजन, पैकेज्ड स्नैक फूड, मांस, फास्ट फूड और चिप्स जैसे फूड्स से परहेज करने की सलाह देता है.

सर्दियों के मौसम में अनहेल्दी खानपान के चलते कब्ज की समस्या बहुत आम हो जाती है. सुबह उठते ही दो गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस और एक चुटकी काला नमक डालकर पिएं. इससे आंतों की सफाई जल्दी होगी.

अगर आपको पुरानी कब्ज है, तो रात को सोते समय एक चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लें या फिर 5-6 किशमिश दूध में उबालकर उस दूध को पीने से सुबह पेट साफ हो जाता है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.