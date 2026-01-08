फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरा काला क्यों पड़ जाता है? Stylist ने बताया कैसे दूर होगी ये दिक्कत

Makeup Hacks: मेकअप आपके फीचर्स को और एनहांस करने का काम करता है. हालांकि, अगर मेकअप लगाते हुए कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर दी जाएं, तो इससे आप और डल भी नजर आ सकते हैं. जैसे कई लोगों की शिकायत होती है कि फाउंडेशन लगाने के बाद उनका चेहरा डल, काला या ग्रे दिखने लग जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका प्रोडक्ट खराब है, जबकी इसके पीछे कुछ छोटी-छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं. इमेज स्टाइलिस्ट और इंटीग्रेटिव वेलनेस कोच टीना वालिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं-

गलत अंडरटोन का चुनाव

टीना वालिया के अनुसार, फाउंडेशन ग्रे पड़ने का सबसे पहला कारण है गलत अंडरटोन का चुनाव. हर चेहरे का सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि एक अंडरटोन भी होता है, जैसे वॉर्म, कूल या न्यूट्रल. अगर अंडरटोन मैच नहीं करेगा तो फाउंडेशन चेहरे पर ग्रे, डल या ऐश जैसा दिखने लगेगा. इसलिए सिर्फ रंग देखकर नहीं, बल्कि अपने अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन चुनना जरूरी है.

दूसरी बड़ी गलती है बहुत बहुत लाइट शेड चुनना. कई लोग गोरा दिखने के लिए अपनी स्किन से 2–3 शेड हल्का फाउंडेशन लगा लेते हैं. शुरुआत में यह ठीक लगता है, लेकिन कुछ घंटे बाद चेहरे का रंग बिगड़ जाता है और चेहरा फीका, अजीब और डार्क दिखने लगता है. हमेशा वही शेड लें जो आपकी वास्तविक स्किन टोन से मैच करे.

तीसरी गलती होती है गलत प्रोडक्ट्स को मिक्स करना. अगर आप ऑयल-बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर वाटर-बेस्ड फाउंडेशन लगाते हैं, तो मेकअप ठीक से सेट नहीं होता. इससे फाउंडेशन अलग हो जाता है, पैची दिखता है और रंग भी बदलने लगता है. इसलिए स्किनकेयर और फाउंडेशन का बेस टेक्सचर एक जैसी रखें.

इन सब से अलग चौथा कारण है ऑक्सीडेशन. कुछ फाउंडेशन त्वचा के तेल के साथ मिक्स होकर समय के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका रंग गहरा या ऑरेंज-सा हो जाता है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो ऐसा ज्यादा हो सकता है. इसके लिए ऑयल-फ्री, मैट या लॉन्ग-लास्टिंग फाउंडेशन चुनें और अच्छी प्राइमिंग करें.

इस तरह केवल 4 बातों पर ध्यान देकर आप हर बार अपने लिए सही फाउंडेशन चुन सकते हैं, जिससे आपका मेकअप हमेशा नेचुरल और ग्लोइंग नजर आएगा.

