Nia Sharma ने दांतों का पीलापन दूर करने के लिए घर पर आजमाया नुस्खा, बेकिंग सोडा में मिलाकर लगाई यह चीज

Yellow Teeth Home Remedies: चाहे आम लोग हों या फिर सेलेब्रिटीज किसी के भी दांत पीले हो सकते हैं. कई चीजें हैं जो दांतों के पीले होने की वजह बनती हैं, जैसे गहरे रंग के फूड्स खाने पर, हार्ड वॉटर से, जेनेटिक्स या फिर सही तरह से दांतों की सफाई ना करने पर दांतों पर पीलापन नजर आने लगता है. ऐसे में यह पीलापन कई बार दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदगी की भी वजह बन जाता है. इसीलिए कोशिश रहती है कि दांतों का पीलापन दूर करके उन्हें फिर से सफेद (White Teeth) बना दिया जाए. एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) भी दांतों के पीलेपन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और इसीलिए उन्होंने पीले दांतों का एक नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं निया बेकिंग सोडा को किस तरह दांतों पर लगाया है जिससे दांतों का पीलापन दूर हो और दांत सफेद नजर आएं.

निया शर्मा बेकिंग सोडा इस तरह लगाती हैं पीले दांतों पर

निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही इस हैक को देखा था और इसीलिए सोचा कि आजमाकर देखा जाए. इस हैक को आजमाने के लिए निया ने एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा (Baking Soda) लिया, नींबू का रस डाला, नमक मिलाया और उसमें नारियल तेल के साथ ही रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट डालकर पेस्ट तैयार कर लिया.

इस पेस्ट से निया ने अपने दांतों को ब्रश किया और रिजल्ट सभी से शेयर किया. देखने पर निया के दांत पहले से ज्यादा साफ जरूर नजर आ रहे थे. ऐसे में अगर आप चाहे तो खुद इस नुस्खे को ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे पीले दांत सचमुच साफ हो जाते हैं या नहीं. लेकिन, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसका जरूरत से ज्यादा और हर दूसरे-तीसरे दिन इस्तेमाल ना करें क्योंकि बेकिंग सोडा दांतों के ऊपर की परत यानी इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है.

नारियल के तेल (Coconut Oil) से ऑयल पुलिंग करना दांतों के पीलेपन को दूर करने के सबसे कारगर नुस्खों में शामिल है. इसके लिए आपको 2 चम्मच नारियल के तेल को मुंह में डालकर यहां से वहां घुमाना होगा. इससे दांतों का पीलापन तो कम होता ही है, साथ ही दांतों की कैविटी कम होती है और मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं.