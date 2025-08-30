विज्ञापन

Nia Sharma ने दांतों का पीलापन दूर करने के लिए घर पर आजमाया नुस्खा, बेकिंग सोडा में मिलाकर लगाई यह चीज

Baking Soda For Yellow Teeth: दांतों का पीलापन देखने में अच्छा नहीं लगता है और यह गंदगी सेहत बिगड़ने की भी वजह बन सकती है. ऐसे में यहां जानिए एक्ट्रेस निया शर्मा अपने दांतों को साफ करने के लिए कौनसा हैक आजमा रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Nia Sharma ने दांतों का पीलापन दूर करने के लिए घर पर आजमाया नुस्खा, बेकिंग सोडा में मिलाकर लगाई यह चीज
Peele Daant Ke Gharelu Upay: पीले दांतों को सफेद बनाने के लिए जानिए निया शर्मा की ट्रिक.

Yellow Teeth Home Remedies: चाहे आम लोग हों या फिर सेलेब्रिटीज किसी के भी दांत पीले हो सकते हैं. कई चीजें हैं जो दांतों के पीले होने की वजह बनती हैं, जैसे गहरे रंग के फूड्स खाने पर, हार्ड वॉटर से, जेनेटिक्स या फिर सही तरह से दांतों की सफाई ना करने पर दांतों पर पीलापन नजर आने लगता है. ऐसे में यह पीलापन कई बार दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदगी की भी वजह बन जाता है. इसीलिए कोशिश रहती है कि दांतों का पीलापन दूर करके उन्हें फिर से सफेद (White Teeth) बना दिया जाए. एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) भी दांतों के पीलेपन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और इसीलिए उन्होंने पीले दांतों का एक नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं निया बेकिंग सोडा को किस तरह दांतों पर लगाया है जिससे दांतों का पीलापन दूर हो और दांत सफेद नजर आएं. 

इक्के-दुक्के बाल दिखने लगे हैं सफेद तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए ये 3 चीजें, डॉक्टर ने कहा White Hair हो जाएंगे ब्लैक

निया शर्मा बेकिंग सोडा इस तरह लगाती हैं पीले दांतों पर 

निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही इस हैक को देखा था और इसीलिए सोचा कि आजमाकर देखा जाए. इस हैक को आजमाने के लिए निया ने एक कटोरी में थोड़ा बेकिंग सोडा (Baking Soda) लिया, नींबू का रस डाला, नमक मिलाया और उसमें नारियल तेल के साथ ही रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाला टूथपेस्ट डालकर पेस्ट तैयार कर लिया. 

इस पेस्ट से निया ने अपने दांतों को ब्रश किया और रिजल्ट सभी से शेयर किया. देखने पर निया के दांत पहले से ज्यादा साफ जरूर नजर आ रहे थे. ऐसे में अगर आप चाहे तो खुद इस नुस्खे को ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे पीले दांत सचमुच साफ हो जाते हैं या नहीं. लेकिन, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसका जरूरत से ज्यादा और हर दूसरे-तीसरे दिन इस्तेमाल ना करें क्योंकि बेकिंग सोडा दांतों के ऊपर की परत यानी इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है. 

पीले दांतों पर सबसे असरदार क्या है 

नारियल के तेल (Coconut Oil) से ऑयल पुलिंग करना दांतों के पीलेपन को दूर करने के सबसे कारगर नुस्खों में शामिल है. इसके लिए आपको 2 चम्मच नारियल के तेल को मुंह में डालकर यहां से वहां घुमाना होगा. इससे दांतों का पीलापन तो कम होता ही है, साथ ही दांतों की कैविटी कम होती है और मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Nia Sharma, Yellow Teeth, Home Remedies, Baking Soda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com