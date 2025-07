How To Make Broom Long Lasting: अक्सर जब हम नई झाड़ू खरीदकर लाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करते ही घर और ज्यादा गंदा हो जाता है. इसकी वजह होती है झाड़ू में मौजूद सूखी घास और भूसी, जो सफाई के दौरान पूरे घर में बिखर जाती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है. आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहे हैं (How To Clean Husk From Broom), जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसकी मदद से आप कुछ ही मिनट में झाड़ू को इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकते हैं.

झाड़ू को साफ करने के तरीके

नई झाड़ू को सीधे पैकेट से निकालकर इस्तेमाल करने की गलती न करें. झाड़ू को पहले उसके पैकेट में ही रहने दें और फिर अपने हाथों से उसे जोर-जोर से रगड़ें. इससे झाड़ू की सारी ढीली भूसी और सूखी घास पैकेट के अंदर ही गिर जाएगी और आपका घर गंदा होने से बच जाएगा.

झाड़ू को पैकेट से बाहर निकालें और एक पुराना, कड़ा ब्रश लें. इस ब्रश से झाड़ू के हर हिस्से को अच्छे से ब्रश करें. इससे झाड़ू के रेशों के बीच फंसी बारीक भूसी भी साफ हो जाएगी.

झाड़ू को उल्टा करके हल्का झटका दें अंत में झाड़ू को उल्टा पकड़कर जमीन पर धीरे-धीरे मारें. इससे बची-कुची भूसी भी निकल जाएगी और आपकी झाड़ू एकदम साफ हो जाएगी.

झाड़ू को और बेहतर कैसे बनाए

नमक के पानी में भिगोएं: झाड़ू को कुछ देर नमक मिले पानी में रखने से भूसी और धूल ढीली होकर निकल जाती है और रेशे भी मजबूत हो जाते हैं.

झाड़ू को कुछ देर नमक मिले पानी में रखने से भूसी और धूल ढीली होकर निकल जाती है और रेशे भी मजबूत हो जाते हैं. गर्म पानी और डिटर्जेंट: झाड़ू को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर साफ रखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि उसे पूरी तरह सूखने दें.

झाड़ू को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर साफ रखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि उसे पूरी तरह सूखने दें. नारियल तेल से रगड़ें: झाड़ू के रेशों पर हल्का सा नारियल तेल लगाएं. इससे झाड़ू चिकनी और धूल-मुक्त बनी रहती है.

सही स्टोरेज भी है जरूरी

सिर्फ झाड़ू को साफ करना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है. हमेशा झाड़ू को ऊपर की तरफ लटकाकर रखें या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उसके रेशे जमीन को न लगे. इससे रेशे मुड़ते नहीं और उनमें धूल भी नहीं जमती है.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा