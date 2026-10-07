Mehndi Designs: नवरात्रि, दूर्गा पूजा और गरबा नाइट्स के लिए बेस्ट मेहंदी डिजाइन्स, हाथों की खूबसूरती में लग जाएंगे चार-चांद

Navratri Mehndi Designs: कुछ दिनों में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में मां दुर्गा के भक्तों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस पावन पर्व पर मेहंदी लगाने का भी खास महत्व होता है. महिलाएं अपने हाथों और पैरों में सुंदर मेहंदी डिजाइन लगवाती हैं. साथ ही कई बार इन डिजाइनों में मां दुर्गा या अन्य देवी-देवताओं से जुड़े प्रतीक भी बनाए जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं, जो नवरात्रि के लिए बेस्ट हो सकते हैं. साथ ही ये डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती में भी चार-चांद लगा देंगे.
पारंपरिक मेहंदी डिजाइन
पारंपरिक मेहंदी डिजाइन अधिकतर महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद आते हैं. इन डिजाइन में फूल, पत्तियों के डिजाइन होते हैं. ये देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं और आपके हाथों को खूबसूरत बनते हैं. नवरात्रि के दौरान ये मेहंदी डिजाइन लगाकर अपने लुक को अच्छा कर सकती हैं
बनाएं ये डिजाइन
नवरात्रि के पावन मौके पर हाथों में ये मेहंदी डिजाइन लगा सकते हैं. हथेली के बीच में बना ये डिजाइन देवी मां के सुंदर रूप की याद दिलाता है. इसमें बनी पारंपरिक नथ और उंगलियों पर बने कमल के फूल इस डिजाइन को और भी खास बनाते हैं. साथ ही, हथेली पर बना स्वास्तिक का निशान घर में सुख-समृद्धि दर्शाता है.
सिंपल फ्लोरल डिजाइन
ये डिजाइन भी महिलाओं का काफी ज्यादा पसंद आता है. ये न केवल खूबसूरत लगता है, बल्कि इसे लगाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. ये डिजाइन आपके हाथों को और ज्यादा सुंदर बना देंगे.
बिंदी वाला डिजाइन
आप नवरात्रि के मौके पर ये बिंदी वाला डिजाइन बना सकती हैं. इसमें अंगुलियों पर फूलों का डिजाइन है और बाकी हाथ पर बिंदी. इसे लगाना भी काफी आसान है. ये आपके हाथ पर काफी ज्यादा जंचेगी.
गरबा नाइट के लिए मेहंदी डिजाइन
अगर इन नवरात्रि में गरबा नाइट का भी आनंद लेने वाली हैं तो आप ये मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं. इसमें बीच में एक गरबा करती महिला का डिजाइन बना हुआ है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है. साथ ही अंगुलियों पर आप छोटे-छोटे फूल बना सकती हैं.
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