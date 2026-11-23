Kartik Purnima Mehendi Designs: कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म की प्रमुख और पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है.इस दिन लोग स्नान, दान, पूजा-पाठ और श्रृंगार जैसे शुभ कार्य करते हैं. इस साल कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को मनाई जा रही है. मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेहंदी लगाना सौभाग्य, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है. कई क्षेत्रों में इसे शुभता और मंगल का चिह्न माना जाता है. वहीं, प्राकृतिक मेहंदी को त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है. ऐसे में अगर आप इस खास अवसर पर अपने हाथों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो हम आपके लिए मेहंदी के कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइन्स लेकर आए हैं जो आपके त्योहार के लुक में चार चांद लगा सकते हैं.

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मंडला मेहंदी डिजाइन हमेशा से ट्रेंड में रहता है. इसमें हथेली के बीच में गोल आकार की सुंदर आकृति बनाई जाती है, फिर इसके चारों तरफ छोटे-छोटे बारीक डिजाइन होते हैं.

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अगर आपको ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो आप मिनिमल डिजाइन चुन सकती हैं. इस तरह के मेहंदी डिजाइन्स भी काफी ट्रेंड हैं.

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हथेली के बजाय हाथ के पीछे मेहंदी लगाना चाहती हैं तो बैक हैंड डिजाइन ट्रााई करें. इसमें हाथ के बीच फूल, कलाई पर बेल और उंगलियों पर छोटे पैटर्न बनवाए जा सकते हैं.

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जालीदार मेहंदी में हाथों पर छोटी-छोटी जाली बनाई जाती है. इसके बीच में फूल, डॉट्सस और पत्तियों के पैटर्न इसे खास बनाते हैं. इसे फ्लोरल बेल के साथ भी बनवा सकती हैं.

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गोल टिक्की मेहंदी डिजाइन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है. ऐसे में आप इन डिजाइन्स में से चुनकर अपने हाथों को सुंदर सजा सकती हैं.

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