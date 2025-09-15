विज्ञापन

Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि के लिए यहां से चुनें सबसे सुंदर और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स, अभी से सेव कर लें Photos

Navratri Special Mehndi Designs: यहां हम आपके लिए नवरात्रि स्पेशल कुछ बेहद खूबसूरत और यूनिक मेहंदी डिजाइन की फोटोज लेकर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि के लिए यहां से चुनें सबसे सुंदर और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स, अभी से सेव कर लें Photos
यहां से चुनें नवरात्रि के सबसे खूबसूरत मेहंदी डिजाइन

Navratri Mehndi Designs: शारदीय नवरात्रि आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर, विजयादशमी को होगा. नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा की पूजा, व्रत और भजन-कीर्तन करते हैं. लेकिन नवरात्रि का असली रंग सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है. पूजा-पाठ से अलग लोग खास तैयारियां भी करते हैं. वे अपने घरों को सुंदर सजाते हैं और खुद भी नए कपड़े, गहने आदि खरीदते हैं. इसके अलावा महिलाएं और लड़कियां इस पर्व पर मेहंदी जरूर लगाती हैं. ऐसे में यहां हम आपके लिए नवरात्रि स्पेशल कुछ बेहद खूबसूरत और यूनिक मेहंदी डिजाइन की फोटोज (Navratri Mehndi Designs Photos) लेकर आए हैं, आप इनमें से बेस्ट चुनकर अभी से त्योहार के लिए सेव कर रख सकते हैं.

यहां से चुनें नवरात्रि के सबसे खूबसूरत मेहंदी डिजाइन (Navratri 2025 Special Mehndi Designs)

ट्रेडिशनल फ्लोरल डिजाइन

फूलों और पत्तियों वाले मेहंदी पैटर्न नवरात्रि के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. ये डिजाइन कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और बेहद खूबसूरत भी लगते हैं. ऐसे में आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को खूबसूरत सजा सकते हैं. 

मिनिमलिस्ट मेहंदी डिजाइन

आजकल सिंपल और मिनिमल डिजाइन भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. अगर आप ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये छोटे-छोटे पैटर्न चुन सकते हैं. मेहंदी के ये डिजाइन्स देखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं.

देवी मां 

नवरात्रि की मेहंदी में आप इस तरह अपनी हथेली पर देवी मां का चित्र बना सकते हैं. इससे आपको यकीनन खूब तारीफें मिलने वाली हैं. 

थीम मेहंदी 

इन सब से अलग नवरात्रि में गरबा और डांडिया का भी काफी क्रेज रहता है. ऐसे में अगर आप भी डांडिया नाइट में जाने वाले हैं, तो अपने हाथों पर भी इस तरह थीम वाली मेहंदी लगा सकते हैं. 

