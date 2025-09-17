Navratri 2025 Colors: नवरात्रि के 8वें दिन कौन सा रंग पहनते हैं? डांडिया नाइट्स में फॉलो करें ये कलर कोड्स

Navratri Colors 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. साल में 4 बार नवरात्रि आती है, दो मुख्य नवरात्रि- चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि- आषाढ़ और माघ के महीने में. इस बार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई. इसका समापन 2 अक्टूबर, विजयादशमी को होगा. आज नवरात्रि का आठवां दिन है. ऐसे में भक्ति और पूजा-पाठ के साथ-साथ गरबा और डांडिया नाइट्स (Dandiya Nights) का आयोजन भी जारी है. गौरतलब है कि नवरात्रि के नौ दिनों में जगह-जगह पंडाल सजाए जाते हैं और इनमें जमकर गरबा और डांडिया नाइट्स का लुत्फ उठाया जाता है. वहीं, इसके लिए हर दिन का कलर थीम भी तय किया जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका नवरात्रि लुक एकदम वाइब्रेंट और यूनिक लगे, तो यहां आपके लिए है डे-वाइज कलर गाइड, जिसे फॉलो करके आप हर दिन का लुक स्टाइलिश और ट्रेंडी बना सकती हैं.

होने वाली दुल्हन को जरूर खाने चाहिए ये 5 फल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 6 महीने में बढ़ जाएगा चेहरे का निखार

दिन 1- सफेद (White)

नवरात्रि का पहला दिन पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है. इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं.

दूसरे दिन लाल रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है. यही वजह है कि दूसरे दिन पर अधिकतर लोग लाल रंग का लहंगा या ड्रेस पहनकर गरबा खेलने पहुंचते हैं.

तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. इस दिन रॉयल ब्लू कलर पहना जाता है.

पीला रंग हमेशा से शुभता और पॉजिटिविटी का प्रतीक रहा है. चौथे दिन पीले रंग का आउटफिट पहनकर मां की पूजा की जाती है.

पांचवां दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है. इस दिन हरा रंग पहनना बेहद खास माना जाता है.

छठे दिन ग्रे रंग का आउटफिट पहनना शुभ होता है. ये रंग आपके लुक को एलिगेंट और स्टाइलिश बना देता है.

सातवां दिन मां काली को समर्पित है. इस दिन नारंगी रंग पहनना एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है.

अष्टमी के दिन घरों में कंजक पूजा होती है. इस खास दिन पर बैंगनी रंग पहनकर आप बेहद रॉयल और ट्रेंडी दिखेंगी.

नवमी के दिन गुलाबी रंग पहनना बेहद शुभ और आकर्षक माना जाता है. ये रंग आपके फेस्टिव लुक को एकदम परफेक्ट बना देगा.

ऐसे में नवरात्रि के बाकी दो दिन भी आप इन कलर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं.