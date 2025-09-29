होने वाली दुल्हन को जरूर खाने चाहिए ये 5 फल, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 6 महीने में बढ़ जाएगा चेहरे का निखार

Bridal tips for glowing skin: हर लड़की चाहती है कि शादी के दिन उसका चेहरा खिलता हुआ और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए हर कोई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेता है. हालांकि, असली निखार सही खानपान और पोषण से ही आता है. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो वे बताती हैं, अगर होने वाली दुल्हन शादी से कम से कम 6 महीने पहले से कुछ खास फलों को अपनी डाइट में शामिल कर ले, तो चेहरे का ग्लो नेचुरली बढ़ सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट ने 5 ऐसे फलों की लिस्ट शेयर की है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

चेहरे का निखार बढ़ा देंगे ये फल

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मौसंबी का. श्वेता शाह कहती हैं, मौसंबी को नेचुरल स्किन हाइड्रेटर माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन C त्वचा को साफ और मुलायम बनाए रखता है. इसका जूस पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और चेहरा हमेशा रिफ्रेश दिखता है.

कीवी भी विटामिन C से भरपूर है और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है. यह फल त्वचा को एजिंग से बचाता है और चेहरे पर नेचुरल ब्राइटनेस लाता है. रोजाना एक कीवी खाने से स्किन हेल्दी और चमकदार दिख सकती है.

अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. यह पिगमेंटेशन कम करता है, हार्मोनल असंतुलन को कंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जब खून साफ रहता है और शरीर के हर हिस्से तक पोषण पहुंचता है, तो चेहरा खुद-ब-खुद खिल उठता है.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट नारियल पानी पीने की सलाह देती हैं. यह शरीर को अंदर से हाइड्रेट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा को साफ व ग्लोइंग बनाए रखता है. नियमित रूप से नारियल पानी पीने से स्किन की ड्राईनेस कम होती है और चेहरा नेचुरल रूप से दमकता है.

ऐसे में अगर आप भी जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं, तो इन 5 चीजों को आज से ही अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.