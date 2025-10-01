Navami Rangoli Design 2025: नवमी पर इन सुंदर रंगोली से सजाएं घर, माता रानी हो जाएंगी प्रसन्न

Navami Rangoli 2025: शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि आज 1 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है. ऐसे में इस शुभ अवसर पर घर में कन्यापूजन किया जाता है और माता रानी की पूजा संपन्न की जाती है. इस खास मौके पर आप भी अपने घर पर रंगोली (Navratri Rangoli) बना सकते हैं. घर का आंगन हो या फिर पूजा घर, रंगोली के ये यूनिक डिजाइन (Unique Rangoli Designs) घर की शोभा बढ़ा देंगे. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इन रंगोली डिजाइन्स को बनाना आसान है और ये जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं. बिना देरी किए बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या फिर आप खुद अकेले ही बनाने में लग जाइए नवमी की रंगोली.

नवमी 2025 रंगोली डिजाइन | Navami 2025 Rangoli Designs

घर के दरवाजे पर या पूजाघर के एंट्रेस पर इस रंगोली को बनाया जा सकता है. यह रंगोली 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा रंगों की भी जरूरत नहीं है बल्कि 3 से 4 रंगों में ही यह बनकर तैयार हो जाती है.

माता रानी की प्रतिमा वाली रंगोली बनाएंगे तो लगेगा जैसा घर पर चार-चांद लग गए हैं. इस खूबसूरत रंगोली को बनाने में समय लग सकता है, लेकिन इन डिटेलिंग्स के साथ इस रंगोली को बनाने पर ऐसा लगेगा जैसे आप मां की ही आराधना में लीन हैं.

5 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली यह रंगोली बेहद खूबसूरत है. इस रंगोली को रंगों और फूलों के साथ ही दीयों से तैयार किया है. मां के कदमों से सजी यह रंगोली (Floral Rangoli) नवमी के लिए परफेक्ट है.

मां दुर्गा की छवि के साथ इस रंगोली को बनाया गया है. रंगोली का यह डिजाइन सभी को बेहद अट्रैक्ट भी करेगा. देखने वाले भी इस रंगोली की तारीफ करते नहीं थकेंगे.

फूलों से रंगोली बनानी है तो जरा इस रंगोली पर नजर डालिए. इस रंगोली को बनाने में आपको चंद मिनटों का समय लगेगा. पूरा परिवार मिलकर इसे तैयार कर सकता है या आप अकेले ही यह रंगोली बना सकते हैं.