Natural Ways To Get Rid Of Cockroach And Lizards: घर में घुसने से भी डरेंगे छिपकली और कॉकरॉच, रोज करें ये आसान उपाय

Natural Ways To Get Rid Of Cockroach And Lizards: घर में छोटे-छोटे कीड़ों का आना एक आम समस्या है. इनमें भी कॉकरोच और छिपकली सबसे ज्यादा परेशान करते हैं. ये न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं बल्कि बीमारियों का कारण भी बनते हैं. खासकर किचन, बाथरूम और बेडरूम में इनकी मौजूदगी परेशानी बढ़ा देती है. ऐसे में ज्यादातर लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार से केमिकल वाले स्प्रे या पाउडर लाते हैं, लेकिन ये हमेशा सेहत और पर्यावरण के लिए सही नहीं होते हैं. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान और नेचुरल उपायों से भी आप कॉकरोच और छिपकलियों (Chipkali Se Chutkara Kaise Payen) को दूर भगा सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे-

कॉकरोच और छिपकली से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे (Home Remedies to Remove Cockroach and Lizards)

कपूर और लौंग की तेज खुशबू कॉकरोच और छिपकलियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप कपूर के 5-6 टुकड़े पीसकर पानी में डालें और उसमें लौंग का तेल मिला लें. इस पानी से घर में पोछा लगाएं. इससे फर्श साफ भी रहेगा और कीड़े घर से दूर भी.

प्याज और लहसुन की तीखी गंध कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाती है. इसके लिए प्याज और लहसुन का रस निकालकर पानी में मिलाएं और घर में स्प्रे करें. चाहें तो इस मिश्रण से फर्श भी साफ कर सकते हैं. इसे खासकर फर्नीचर और दरवाजों के पास छिड़कने से अच्छे नतीजे मिलते हैं.

अगर कॉकरोच और छिपकली बार-बार घर में आ रही हैं, तो सिरका और बेकिंग सोडा का प्रयोग करें. पोछा लगाने वाले पानी में दोनों को मिलाएं और फर्श साफ करें. इनकी गंध कीड़े-मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वे खुद-ब-खुद भाग जाते हैं.

एक बाल्टी पानी में 4-5 चम्मच नमक और दो नींबू का रस डालें. इस पानी से फर्श और दीवारें साफ करें. ये मिश्रण न सिर्फ सफाई करता है बल्कि कीड़े-मकोड़ों को घर से बाहर रखने में भी मदद करता है.

कॉकरोच तेजपत्ते की गंध से दूर भागते हैं. सूखे पत्तों को पीसकर अलमारी, किचन या उन जगहों पर छिड़क दें जहां कॉकरोच छिपते हैं. ये बेहद आसान और कारगर नुस्खा है.

पुदीने का तेल या पेपरमिंट ऑयल दोनों में मेन्थॉल की गंध होती है जो कीड़े-मकोड़ों को दूर रखती है. 10-15 बूंदें पानी में डालकर स्प्रे बोतल में भर लें और सिंक, बेसबोर्ड या कोनों पर छिड़कें. असर तुरंत दिखेगा.

कॉफी और तंबाकू का मिश्रण

छिपकलियों को भगाने का ये थोड़ा अलग तरीका है. कॉफी पाउडर और तंबाकू मिलाकर छोटी गोलियां बना लें और इन्हें दरवाजों या खिड़कियों के पास रखें. छिपकलियां इससे दूर भागेंगी. लेकिन ध्यान रहे कि अगर घर में पालतू जानवर हैं तो इसका इस्तेमाल न करें.