घर में कीट-मकौड़ों से हो गए हैं तंग? केमिकल वाला स्प्रे भी नहीं कर रहा असर तो घर पर ही बनाएं नेचुरल स्प्रे, मिल जाएगा छुटकारा

How to Make Natural Insect Repellant: आज हम कीट-मकौड़ों से छुटकारा पाने के लिए देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, इससे मक्खी-मच्छर जैसे कीट पतंगों से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ में ये बच्चों और पालतु जानवरों के लिए भी ये सुरक्षित साबित होगा.

घर पर बनाएं कीट-पतंगों को भगाने वाला स्प्रे

Keet Patango ko Kaise Bhagaye: घर में कीट-मकौड़े होना काफी आम बात है. लेकिन अगर इनका आतंक बढ़ जाए तो जीना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाला केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये भी कभी-कभी बेअसर ही साबित होता है. साथ ही अगर घर में छोटे बच्चे या फिर पालतु जानवर हैं तो उनके लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में अगर आप भी कीट-पतंगों से तंग हैं और बिना अपनी जेब ढीली किए इसका इलाज तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम इनसे छुटकारा पाने के लिए देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, इससे कीट-मकौड़े, मक्खियों से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ में ये बच्चों और पालतु जानवरों के लिए भी ये सुरक्षित साबित होगा. 

देसी नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

  • लहसुन की कलियां
  • सूखी या लाल मिर्च
  • पानी
कैसे बनाएं?

इसे बनाना काफी आसान है. इसके लिए आप 5-6 लहसुन की कलियों को 2-3 सूखी या लाल मिर्च के साथ अच्छे से मिक्सी में पीस लें. इसके बाद इसमें 1 लीटर पानी डाल दें. अब इस मिश्रण को हल्की आंच पर उबाल लें. इसको ठंडा कर छान लें और स्प्रे वाली बोतल में भर लें. कीट-पतंगों को भगाने के लिए आपका नेचुरल स्प्रे अब तैयार है. 

कैसे करें इस नेचुरल स्प्रे का इस्तेमाल?

इस नेचुरल स्प्रे को उस जगह छिड़क दें जहां आपको कीट-मकौड़े ज्यादा नजर आते हैं. आप इसका इस्तेमाल खिड़कियों, दरवाजों, दीवारों, किचन काउंटर, डस्टबिन के आसपास कर सकते हैं. साथ ही अगर आपकी बालकनी में पौधे लगे हुए हैं तो आप इस स्प्रे का छिड़काव वहां भी किया जा सकता है. जल्द असर देखने के लिए आप इसका प्रयोग कम से कम 2 से 3 बार करें. 

ये स्प्रे क्यों है असरदार?

ये स्प्रे पूरी तरह नेचुरल है. इसमें मौजूद लहसुन में एलिसिन नाम का नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जिसकी स्मैल कीट-पतंगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती. इससे वे दूर भागते हैं. इसके अलावा मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो मच्छर, मक्खी जैसे कीट-पतंगों के शरीर पर जलन जैसा असर करता है.

इस बात का रखें ध्यान

इस नेचुरल स्प्रे को बच्चों और पालतु जानवरों से दूर रखें. हालांकि, इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन इसमें मौजूद मिर्च और लहसुन से उन्हें समस्या हो सकती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

