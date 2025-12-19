Homemade Face Glowing Cream: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हर कोई चाहता है कि चेहरा नेचुरली ग्लो करे और इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि किचन में मौजूद कुछ नेचुरल चीजों से आप घर पर ही फेस ग्लो क्रीम बना सकते हैं. ये क्रीम न सिर्फ आपकी स्किन को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है बल्कि केमिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाती है. सही रूटीन अपनाकर आप तुरंत ग्लो भी पा सकते हैं और लंबे समय तक स्किन को हेल्दी भी रख सकते हैं. खास बात ये है कि ये तरीके आसान हैं, सस्ते हैं और हर स्किन टाइप पर सूट कर सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर फेस ग्लो क्रीम कैसे बनाएं तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

घर पर फेस ग्लो क्रीम कैसे बनाएं? (How to make face glow cream at home)

घर पर फेस ग्लो क्रीम बनाना बेहद आसान है. इसके लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें. इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें 4 से 5 बूंद नारियल तेल भी मिला सकते हैं. इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक साफ डिब्बे में रख लें. ये क्रीम स्किन को हाइड्रेट करती है और नेचुरल चमक देती है. इसे रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं.

चेहरे पर तुरंत ग्लो लाने के लिए क्या लगाएं? (What to apply for instant face glow)

अगर आपको किसी खास मौके पर तुरंत ग्लो चाहिए तो शहद और नींबू का इस्तेमाल करें. 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट बाद सादे पानी से धो लें. इससे चेहरा तुरंत फ्रेश और ब्राइट दिखता है. इसके अलावा बेसन, दही और हल्दी का पैक भी इंस्टेंट ग्लो देने में मदद करता है.

रात में क्या लगाकर सोए चेहरे पर? (What to apply on face at night)

रात का समय स्किन रिपेयर के लिए सबसे जरूरी होता है. सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद एलोवेरा जेल या घर पर बनी फेस ग्लो क्रीम लगाएं. हल्के हाथों से मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो. अगर स्किन बहुत ड्राई है तो बादाम तेल की 2 बूंदें भी लगा सकते हैं. इससे सुबह स्किन सॉफ्ट और नेचुरली ग्लोइंग नजर आती है.

सुबह उठते ही फेस पर क्या करना चाहिए? (What to do for face in the morning)

सुबह उठते ही सबसे पहले चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें. इससे स्किन फ्रेश होती है और पोर्स टाइट होते हैं. इसके बाद हल्का सा क्लींजर इस्तेमाल करें. फिर गुलाब जल या टोनर लगाएं. दिन में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें. ये छोटी सी आदत आपकी स्किन को दिनभर हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखती है.