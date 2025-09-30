मच्छर भगाने के लिए आपके घर पर भी लगी है लिक्विड मशीन? जानें ये किसके लिए है खतरनाक

सर्दियों से ठीक पहले मच्छरों का आतंक भी बढ़ जाता है, इस सीजन में मच्छर काफी ज्यादा होते हैं और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं. इसीलिए लोग घर पर मच्छरों से बचने के लिए कई तरह के जुगाड़ करते हैं. दरवाजे और खिड़की का हर छेद बंद किया जाता है और कमरे को पूरी तरह से पैक करने के बाद मच्छर भगाने वाली मशीन लगा दी जाती है. रातभर ये मशीन चलती है, जिसके चलते इसकी गंध कमरे में पूरी तरह से फैल जाती है. आज हम रोज इस्तेमाल होने वाली इस छोटी सी मशीन के नुकसान आपको बताएंगे.

कैसे काम करती है मशीन?

मच्छर भगाने का दावा करने वाली कई तरह की मशीन मार्केट में आती हैं. इन्हें बिजली के स्विच में लगाया जाता है, जिसके बाद उनमें मौजूद दवा गर्म होकर एक गंध के रूप में हवा में फैलती है. यही गंध कुछ हद तक मच्छरों के आतंक को कम करने का काम करती है. कई मशीनों में इसे कम और तेज करने का भी विकल्प दिया जाता है.

अखरोट को पानी में भिगोकर खाने के क्या फायदे हैं? हर दिन 5–6 भीगे हुए Walnuts खाने से मिलेंगे कमाल के फायदे

कैसे खतरनाक होती है मच्छर वाली मशीन?

कई लोग दिनभर ये मशीन चलाकर घर में रखते हैं और इस दौरान घर का वेंटिलेशन भी बंद रखते हैं. इसके पीछे उनका तर्क होता है कि अगर हवा बाहर गई तो दवा का असर नहीं होगा. ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है. इस तरह की दवाओं में प्रलेथ्रिन (Prallethrin) और ट्रांसफ्लुथ्रिन (Transfluthrin) जैसे केमिकल पाए जाते हैं, जो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

किन लोगों के लिए खतरनाक?

जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्या होती है, मच्छरों वाली मशीन इसे और ज्यादा गंभीर बना सकती है. इसके अलावा बंद कमरे में इसका लगातार इस्तेमाल करने से बाकी लोगों को भी अस्थमा जैसी समस्या हो सकती है. इस लिक्विड मशीन से स्किन में एलर्जी और आंखों में मिर्ची लगने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये मच्छर भगाने वाली मशीन खतरनाक हो सकती है.

किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आपके घर पर भी इस तरह की मच्छर भगाने वाली मशीन का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले मशीन किसी ऐसी जगह पर लगाएं, जो आपके बेड से दूर हो. अक्सर लोग मच्छरों से बचने के लिए अपने बगल में मशीन लगाकर सो जाते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. मशीन ऑन करने के बाद कमरे क वेंटिलेशन पूरी तरह बंद न करें, कोशिश करें कि कमरे में एयर सर्कुलेशन होता रहे. अगर किसी को एलर्जी या किसी तरह की दिक्कत हो रही हो तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें.