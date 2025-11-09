विज्ञापन

Morning Habits: सुबह उठकर क्यों छूने चाहिए माता-पिता के पैर? जानिए क्या मिलते हैं फायदे

Morning Habits: आपने अक्सर बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता-पिता के पैर छूने चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको सुबह जागकर माता-पिता के पैर छूने से मिलने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं.

सुबह उठकर क्यों छूएं माता-पिता के पैर?
Morning Habits: पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए सुबह की अच्छी शुरुआत होना काफी जरूरी माना जाता है. यह भी कहा जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत एकदम खराब हो जाए तो पूरा दिन तो खराब जाता ही है साथ में काम करने में एकाग्रता भी नहीं बनती है. ऐसे में सुबह उठकर कुछ पॉजिटिव काम करना बहुत जरूरी माना जाता है. आपने अक्सर बड़े-बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता-पिता के पैर छूने चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह-सुबह पैर छूने से शरीर और दिमाग को बहुत लाभ मिलते हैं. इसी के चलते आज हम आपको सुबह जागकर माता-पिता के पैर छूने से मिलने वाले फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं.

1. स्ट्रेस होता है कम

सुबह-सुबह जागकर माता-पिता के पैर छूने से बच्चों का तनाव कम हो सकता है. दरअसल, मां-बाप के साथ जुड़ा एक भावनात्मक जुड़ाव व्यक्ति को दिनभर में मिलने वाली चुनौतियों से मानिसक रूप से तैयार करता है. साथ ही इससे चिंता भी कम होती है.

2. पॉजिटिव एनर्जी

बच्चों के लिए पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स उनके मां-बाप से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है. ऐसे में सुबह उठकर माता-पिता के पैर छूने से पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है. इसके अलावा पूरा दिन भी सकारात्मकता के साथ बितता है.

3. ब्लड सर्कुलेशन

सेहत के नजरिए से देखा जाए तो सुबह-सुबह पैर छूना काफी लाभदायक होता है. दरअसल, जब कोई व्यक्ति पैर छूने के लिए झुकता है को कमर के ऊपरी भाग में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है. साथ ही शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है और कमरदर्द-जोड़ों में दर्द जैसी समस्या दूर हो जाती है.

सुबह उठकर क्या करें?

सेहत के नजरिए से देखा जाए तो दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए व्यक्ति को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए. इसके बाद फ्रेश होकर योग और ध्यान करना भी काफी लाभदायक माना जाता है. इससे बॉडी फिट और मानसिक शांति बनी रहती है. इसके अलावा सुबह-सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीने की सलाह भी दी जाती है. दरअसल, पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स और हाईड्रेट होती है. साथ ही पाचन संबंध समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

