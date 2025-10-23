बस चावल के आटे में मिलाकर चेहरे पर लगाएं ये 2 चीजें, पिंपल के दाग भी हो जाएंगे साफ

Homemade Skin Facial: आजकल कामकाज की व्यस्तता और भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल में लोग अपना और अपनी त्वचा का ध्यान रखना तक भूल जाते हैं, जिससे दाग-धब्बे, मुहांसों के निशान और टैनिंग से त्वचा डल होने लगती है. हालांकि, हर कोई चाहता है कि जब वह आईने के सामने खड़ा हो तो उसकी त्वचा हेल्दी, चमकदार और निखरी हुई दिखे और लोग सुंदरता पाने के लिए तमाम तरह के उपाय भी अपनाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर कोरियन स्किनकेयर ट्रेंड्स खूब देखने को मिल रहे हैं और हर कोई उनकी तरह चमकदार त्वचा पाना चाहता हैं, लेकिन इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स, पार्लर ट्रीटमेंट या केमिकल वाली क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

दरअसल, चमकदार त्वचा पाने के लिए घर पर भी बेहद साधारण चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे त्वचा को ताजगी और चमक प्राकृतिक रूप से मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं एक साधारण, लेकिन असरदार फेशियल जो आपकी त्वचा को गहराई से साफ करेगा और उसे प्राकृतिक चमक देने में मदद करेगा.

त्वचा के लिए आवश्यक सामग्री

इस फेशियल के लिए सामग्री घर पर आसानी से मिल जाती है. इस फेशियल को बनाने के लिए दो बड़े चम्मच चावल का आटा, एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल और एक बड़ा चम्मच गुलाब जल चाहिए. चावल के आटे में गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने की क्षमता होती है, जबकि एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है. इसके अलावा गुलाब जल मिश्रण को मुलायम बनाता है और त्वचा को कोमल और खुशबू देता है.

गर्म पानी से चेहरा धोने के बाद, एक चम्मच चावल का आटा और एलोवेरा जेल मिलाकर हल्के हाथों से मसाज करें. यह प्राकृतिक स्क्रब मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है, रोमछिद्रों में जमा तेल और गंदगी को साफ करता है. नियमित स्क्रबिंग से ब्लैकहेड्स और टैनिंग की समस्या कम होती है.

स्क्रब करने के बाद, बचे हुए मिश्रण में गुलाब जल मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. यह फेस पैक त्वचा को पोषण देता है, तैलीय पन कम करता है और चेहरे पर एक अलग ही चमक लाता है.

फेस पैक हटाने के बाद, त्वचा थोड़ी रूखी लग सकती है. इसलिए फिर से हल्का मॉइस्चराइज़र या थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाना जरूरी है. इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी, रूखापन नहीं आएगा और चेहरा दिन भर मुलायम और चमकदार बना रहेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.