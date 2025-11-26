1 चम्मच दूध में मिलाकर सोते समय पिएं रसोई में रखा ये खास तत्व, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियों में दर्द और सूजन से मिल जाएगी राहत

Haldi Wala Doodh Pine Ke Fayde: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान का असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है. दिनभर बैठे रहना, व्यायाम के लिए समय न निकालना, नींद की कमी और खराब खानपान हड्डियों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं. भले ही हम बाहर से मजबूत दिखें, लेकिन अंदर से हमारी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं. झुकने या खड़े होने पर होने वाले दर्द को हम अक्सर उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है. इसके पीछे की वजह कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन बी12 की कमी हो सकती है.

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, रेजिडेंट डॉक्टर, मनीष जैन के मुताबिक, जब हड्डियों की सेहत बिगड़ने लगती है तो कामकाज करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए छोटे-छोटे बदलाव करके हड्डियों को मजबूत रखना बेहद जरूरी है. हमारे घरों में सालों से इस्तेमाल किया जाने वाला एक आसान उपाय इसमें मदद कर सकता है. ऐसे में रात में सोने से पहले सेहत दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पी लें. हल्दी का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है.

हल्दी के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हड्डियों में सूजन और संक्रमण का खतरा कम होता है. कच्ची हल्दी में मौजूद पोषक तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और भोजन से कैल्शियम का उचित अवशोषण सुनिश्चित करते हैं. शरीर को उचित पोषण मिलने से हड्डियां भी प्राकृतिक रूप से मजबूत रहती हैं. दर्द कम होने के साथ-साथ ऊर्जा बढ़ती है और अकड़न कम होती है.

सूजन कम करने में असरदार

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व सूजन को कम करने की क्षमता रखता है. करक्यूमिन शरीर में सूजन पैदा करने वाले मार्गों को कंट्रोल करता है. इससे दर्द, अकड़न और बेचैनी कम हो सकती है. खासकर घुटनों से शुरू होने वाले गठिया में शुरुआत से ही हल्दी का इस्तेमाल करने से समस्या के बिगड़ने का खतरा कम हो जाता है. हल्दी का सेवन शरीर को प्राकृतिक रूप से आराम पहुंचाता है और चोट लगने के बाद भी हड्डियों को ठीक होने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.