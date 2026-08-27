विज्ञापन

Raksha Bandhan Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर हाथों में रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी, राखी लुक को खास बनाने के लिए 10 मेहंदी डिजाइन

Rakhi Mehndi Designs: यहां आपको रक्षाबंधन के लिए एक से बढ़कर एक मेहंदी डिजाइन्स मिलेंगे. अगर, आप इस साल के लिए राखी मेहंदी डिजाइन देख रहे हैं, तो ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन की फोटो आपके लिए बहुत काम आ सकती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Raksha Bandhan Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर हाथों में रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी, राखी लुक को खास बनाने के लिए 10 मेहंदी डिजाइन
राखी की मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन

Raksha Bandhan Mehndi Designs: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और मजबूत रिश्ते का त्योहार है. इस खास दिन पर परिवार एक साथ जुटता है, अच्छे कपड़े पहनता है और त्योहार का आनंद लेता है. ऐसे में मेहंदी लगाना भी रक्षाबंधन की तैयारियों का एक अहम हिस्सा माना जाता है. अगर, आप इस मौके पर मेहंदी नहीं लगातीं, तो आपके त्योहार का लुक थोड़ा अधूरा लग सकता है. रक्षाबंधन से एक रात पहले बहनें अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स से सजाना पसंद करती हैं. अगर, आप भी इस साल रक्षाबंधन के लिए कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिजाइन (Mehndi Designs) तलाश रही हैं, तो यहां आपके लिए खूबसूरत डिजाइन हैं. इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले आप इन 10 खूबसूरत मेहंदी डिजाइनों को ट्राई कर सकती हैं. इनमें हल्के और सिंपल डिजाइनों से लेकर बेहद आकर्षक और बारीक डिजाइनों तक कई शानदार ऑप्शन हैं, जो आपके फेस्टिव लुक में चार चांद लगा देंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

मिनिमल फ्लोरल मेहंदी (Raksha Bandhan Mehndi Design)

अगर, आपको सिंपल मेहंदी पसंद है, तो आप हमेशा मिनिमल फ्लोरल डिजाइन चुन सकती हैं. इसमें आमतौर पर छोटे फूल और पत्तियां होती हैं, साथ ही पतली बेलें भी होती हैं, जो उंगलियों से शुरू होकर कलाई तक जाती हैं. खाली जगह आपको मॉडर्न डिजाइन का लुक देगी, जबकि फूल इसे फेस्टिव टच देंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

मेडिटेरेनियन मेहंदी डिजाइन (Rakhi Mehndi Design)

मेडिटेरेनियन मेहंदी अपने शानदार फ्लोरल पैटर्न और खाली जगह के सही इस्तेमाल की वजह से आज भी बहुत लोकप्रिय है. मेडिटेरेनियन डिजाइन में आमतौर पर हथेली पूरी तरह नहीं भरी जाती, बल्कि हथेली से उंगलियों तक एक तिरछी लाइन बनाई जाती है, जिससे मेहंदी के पैटर्न बहुत सुंदर और क्लासी लगते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मंडला मेहंदी डिजाइन (Rakhi Special Mehndi Design)

हथेली के बीच में पारंपरिक मंडला बनाने से सबसे साधारण मेहंदी डिजाइन भी तुरंत आकर्षक और बेहतरीन लगने लगता है. मंडला के चारों ओर एक जैसे आकार की पंखुड़ियां, छोटे-छोटे डॉट्स और बीच वाले घेरे के आस-पास बारीक लाइनें बनाकर अपने डिजाइन को और भी सुंदर बनाएं.

ट्रेडिशनल मेहंदी डिजाइन (Traditional Indian Mehendi Design)

अगर आपको लगता है कि राखी पर पारंपरिक कपड़े पहनने चाहिए, तो पारंपरिक भारतीय मेहंदी डिजाइन आपके काम आएगी. ज्यादा आकर्षक डिजाइन के लिए आप इसमें पैस्ले, फूल, पत्तियां, मोर, जाली और बारीक पैटर्न शामिल कर सकती हैं. हालांकि, ऐसा डिजाइन न चुनें जो दुल्हन जैसा लगे. हथेलियों और उंगलियों पर ध्यान दें. कुछ चुनिंदा डिजाइन ही काफी रहेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

यह भी पढ़ें:- रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बोलें ये मंत्र, भाई-बहन का बढ़ेगा प्रेम, जानिए धार्मिक महत्व

यह भी पढ़ें:- अब हैवी मेकअप नहीं, नेचुरल और एलिगेंट लुक तक, 2026 में इंस्टाग्राम पर छाए ये 5 ब्यूटी ट्रेंड्स

यह भी पढ़ें- राखी पर बहन को दें 500 रुपये तक में ये 5 शानदार गिफ्ट, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, डेली लाइफ में भी आएंगे काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raksha Bandhan, Raksha Bandhan Mehndi Designs, Mehndi Designs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com