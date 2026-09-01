Hartalika Teej 2026 Mehndi Designs: हरतालिका तीज पर फुल हथेली नहीं, उंगलियों पर लगाएं ये 6 स्टाइलिश मेहंदी डिजाइन

हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए खास त्योहार है. इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह श्रृंगार करती हैं और हाथों पर मेहंदी लगाकर अपने लुक में चार चांद लगाती हैं. अगर आप इस बार हथेली पर भरी-भरी मेहंदी के बजाय कुछ ट्रेंडी और मिनिमल ट्राई करना चाहती हैं, तो उंगलियों की ये 6 डिजाइन आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं. ये डिजाइन देखने में खूबसूरत होने के साथ बनाने में भी आसान हैं.

मिनिमल लाइन और डॉट्स

अगर आपको सिंपल मेहंदी पसंद है तो उंगलियों पर पतली लाइन और छोटे-छोटे डॉट्स वाली डिजाइन बनवा सकती हैं. यह डिजाइन बहुत ज्यादा भरी हुई नहीं लगती और हाथों को मॉडर्न लुक देती है.

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चेन स्टाइल मेहंदी

उंगलियों से लेकर हाथ के बैक साइड तक पतली चेन जैसी मेहंदी डिजाइन बनाई जा सकती है. इसमें छोटे डॉट्स और बीड्स जैसा पैटर्न जोड़कर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है.

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ज्योमेट्रिक पैटर्न

बता दें कि स्क्वायर, ट्रायंगल और जिगजैग पैटर्न वाली मेहंदी इन दिनों काफी पसंद की जाती है. उंगलियों पर इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ भी स्टाइलिश लुक पा सकती हैं.

जालीदार फिंगर डिजाइन

बारीक जाली वाली डिजाइन उंगलियों पर बेहद खूबसूरत लगती है. इसे सिर्फ उंगलियों के पोरों तक सीमित रखकर आप मिनिमल लेकिन रिच लुक पा सकती हैं.

पत्तियों की बेल करें तैयार

इसके अलावा, उंगली की लंबाई में छोटी-छोटी पत्तियों की बेल बनवाना एक शानदार विकल्प है. यह डिजाइन ट्रेडिशनल होने के साथ काफी नाजुक और खूबसूरत दिखाई देती है.

फ्लावर फिंगर बैंड ऐसे करें तैयार

उंगली के बीच में छोटा फूल और उसके आसपास पत्तियों का पैटर्न बनाकर रिंग जैसा लुक दिया जा सकता है. हरतालिका तीज पर यह डिजाइन हाथों को बेहद एलिगेंट लुक देगी.

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