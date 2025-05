Cockroach ने किचन को बना लिया है अपना अड्डा? मास्टरशेफ Pankaj Bhadouria ने बताया कॉकरोच भगाने का सबसे असरदार तरीका

How to get rid of cockroaches in kitchen: किचन हमारे घर के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है, जहां रोजाना सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना बनता है. हालांकि, कई बार किचन में अनचाहे मेहमान यानी कॉकरोच अपना डेरा जमा लेते हैं. इससे न सिर्फ हाइजीन पर सवाल उठता है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. खासतौर पर गर्मियों और बरसात के मौसम में कॉकरोच की तादाद अचानक बढ़ जाती है और ये हर कोने में मंडराते नजर आने लगते हैं. कभी सिंक के पास, कभी गैस के पीछे, तो कभी मसालों की अलमारी में, कॉकरोच से छुटकारा पाना बड़ी चुनौती बन जाता है. अब, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और किचन से कॉकरोच का सफाया करने का कोई असरदार और आसान तरीका खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है.

मशहूर शेफ पंकज भदौरिया अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किचन से जुड़े आसान टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में कॉकरोच भगाने के लिए खास टिप्स बताई हैं. अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में मास्टरशेफ बताती हैं, खाना बनाने के साथ-साथ किचन की सफाई और हाइजीन भी बहुत जरूरी होती है. खासकर कॉकरोच जैसे कीड़े किचन को गंदा कर देते हैं और कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं.

किचन से कॉकरोच का सफाया कर सकते हैं ये 2 तरीके

मास्टरशेफ बताती हैं, बोरिक पाउडर का इस्तेमाल कॉकरोच भगाने में बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए एक छोटी कटोरी में बराबर मात्रा में बोरिक पाउडर और पिसी हुई चीनी लें. इस मिश्रण को उन कोनों में छिड़क दें जहां कॉकरोच ज्यादा दिखते हैं. चीनी की मिठास कॉकरोच को आकर्षित करेगी और बोरिक पाउडर उन्हें मार देगा.

पंकज भदौरिया बताती हैं, अगर आपके पास बोरिक पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा में पिसी चीनी को भी इसी तरह मिलाकर हर कोने में छिड़क दें. ये भी कॉकरोच के लिए जानलेवा होता है.

कॉकरोच भगाने के लिए मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की ये टिप्स मददगार हो सकती हैं. हालांकि, इसके साथ ही कुछ और बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी हो जाता है. जैसे-

अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन से कॉकरोच पूरी तरह साफ हो जाएं और दोबारा न आएं, तो इसके लिए किचन में दरारों और नालियों को अच्छी तरह से साफ करें. इसके बाद दरारों की सीमेंट की मदद से भर दें और नालियों में बारीक जाली लगा दें.

किचन की ड्रॉअर और अलमारियों को नियमित रूप से साफ करें. इसके लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरका और पानी को बराबर मात्रा में लेकर एक घोल तैयार कर लें. इसे एक कपड़े में लगाएं और फिर कपड़े से अलमारियों को पोंछें. ऐसा करने से भी कॉकरोच वहां नहीं आएंगे.

इससे अलग पूरे किचन की नियमित रूप से साफ-सफाई करते रहें.

इन कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने किचन को कॉकरोच से मुक्त और साफ-सुथरा रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.