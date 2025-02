संतरे को उबालकर बनाएं Vitamin C Toner, स्किन को मिलेंगे गजब के फायदे

How to make Vitamin C Toner at home : संतरे का छिलका एक ऐसा फल है, जिसे खाने के एक नहीं कई फायदे हैं. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व आपकी त्वचा से लेकर बाल तक को फायदा पहुंचा सकते हैं. इसके छिलके को आप त्वचा पर रगड़ सकते हैं, इससे फेस की डीप क्लीनिंग हो जाती है. इसके अलावा आप संतरे के छिलके को उबालकर टोनर भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, जिसके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं...

संतरे के छिलके से विटामिन सी टोनर कैसे बनाएं - How to Make Vitamin C Toner from Orange Peels

सबसे पहले संतरे के छिलके से टोनर बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा पानी डालिए और संतरे के छिलके डालें और अच्छे से उबाल लीजिए. जब ये उबल जाए और इसका रंग नारंगी होने लगे और पानी थोड़ा कम बचे तो इस पानी को एक कटोरी में निकाल लीजिए. अब आप इस पानी में विटामिन ई कैप्सूल तोड़कर मिक्स करें. फिर इसमें गुलाब जल मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में डालकर स्टोर कर लीजिए. फिर आप इस टोनर को चेहरे पर स्प्रे करें.

विटामिन सी टोनर के फायदे - Benefits of Vitamin C Toner

संतरे से तैयार विटामिन सी टोनर आपकी स्किन पोर्स (how to tightening skin) को हेल्दी बनाने का काम करते हैं. यह हाइड्रेट भी रखता है और त्वचा की बनावट को भी सुधारने में मददगार है.

विटामिन सी टोनर साइ़ट्रिक एसिड से और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. इससे दाग धब्बे की समस्या और पिंपल्स निकलना भी कम होता है. इससे स्किन हेल्दी रहती है और पोर्स भी टाइट होते हैं.

यह टोनर कोलेजन को बूस्ट करता है. जिससे चेहरे पर झुर्रियों और फाइन लाइन (fine line remedy) की समस्या कम होती है. यग एजिंग साइन के असर को कम करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.