सर्दियों के लिए आज ही घर पर बना लें हाथ-पैरों पर लगाने वाली क्रीम, रूखी-फटी स्किन से मिलेगा छुटकारा, निखर जाएगी त्वचा

Homemade Winter Cream: नवंबर की शुरूआत हो गई है और धीरे-धीरे हवा में ठंडक बढ़ती जा रही है. सर्दियों के मौसम का असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखता है. ठंडी हवाओं के कारण हाथ-पैरों की स्किन फटने के साथ-साथ काफी बेजान और ड्राई दिखने लगती है. इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले मॉस्चराइजर और बॉडी लोशन का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये केमिकल से बने प्रोडक्ट हर किसी कि स्किन को सूट नहीं करते हैं. अगर आप भी रूखी त्वचा से परेशान हैं और नेचुरल उपाय ढूंढ रहें हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको सर्दियों में घर पर विंटर क्रीम बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं. यह क्रीम न सिर्फ रूखी-फटी त्वचा से छुटकारा दिलाएगी, बल्कि त्वचा को पहले से कहीं ज्यादा निखरा हुआ और मुलायम बना देगी.

1. बादाम का तेल और एलोवेरा

घर पर बादाम का तेल और एलोवेरा जेल आपको आसानी से मिल जाएगा. इसके लिए आप आधा कप एलोवेरा जेल के साथ एक चौथाई कप बादाम का तेल लें और अच्छे से मिक्स कर लें. अब आपकी विंटर क्रीम तैयार है. दरअसल, इन दोनों सामग्रियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और मॉइश्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो स्किन को हाईड्रेट करते हैं और ड्राईनेस से छुटकारा दिलाते हैं.

इस क्रीम को बनाना भी बेहद आसान है. इसके लिए आप 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच ग्लिसरिन, 1 चम्मच नींबू और 2 चम्मच ग्रीन टी एक्सट्रेक्ट को लेकर अच्छे से मिक्स कर लें. आपकी एक और विंटर क्रीम तैयार है. अगर आपके पास ग्रीन टी एक्सट्रेक्ट नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी क्रीम तैयार कर सकते हैं. इस नेचुरल क्रीम को सर्दियों में रोजाना इस्तेमाल कर आप ड्राईनेस से छुटकारा पा सकते हैं.

इस विंटर क्रीम को बनाने के लिए आप आधा कप ग्लिसरिन, आधा कप गुलाबजल और आधा कप एलोवेरा जेल को अच्छे से मिला लें. इससे एक क्रीम तैयार हो जाएगी जिसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं. सर्दियों के लिए ये क्रीम आपके लिए बेस्ट रह सकती है.

सर्दियों में अपने चेहरे की स्किन को फ्रेश और मुलायम बनाए रखने के लिए भी आप एक विंटर क्रीम बना सकते हैं. इसके लिए आप 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के साथ 1 बड़े चम्मच नारियल तेल को अच्छे से मिक्स कर लें. इसमें आप विटामिन ई कैप्सूल भी मिला सकते हैं. इन सभी सामग्री को तब तक फेंटते रहें जब इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं बन जाता है. इसके बाद क्रीम को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.