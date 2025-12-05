विज्ञापन

Long Weekends in 2026 in India: नए साल 2026 में कितनी छुट्टियां हैं? इस साल 9 बार आ रहा है लॉन्‍ग वीकेंड, अभी से कर लें घूमने की प्लानिंग

New Year 2026 Holiday List: भारत सरकार ने 2026 का पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, साथ ही जानेंगे इस साल कितने लॉन्‍ग वीकेंड बन रहे हैं.

साल 2026 में कितनी छुट्टियां हैं?

Long Weekends in 2026 in India: साल 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. ऐसे में अब हर कोई नए साल 2026 के इंतजार में है. इस बीच भारत सरकार ने 2026 का पब्लिक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इस लिस्ट में सरकारी दफ्तरों में मिलने वाली अनिवार्य छुट्टियां और साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां शामिल हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) हर साल यह लिस्ट जारी करता है ताकि सरकारी कर्मचारी और दफ्तर अपने काम की प्लानिंग सही तरीके से बना सकें, तो आइए जानते हैं नए साल 2026 में आपको कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं, साथ ही जानेंगे इस साल कितने लॉन्‍ग वीकेंड बन रहे हैं. 

साल 2026 की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

  • 26 जनवरी, सोमवार-  गणतंत्र दिवस
  • 4 मार्च, बुधवार- होली
  • 21 मार्च, शनिवार- ईद-उल-फित्र
  • 26 मार्च, गुरुवार- राम नवमी
  • 31 मार्च, मंगलवार- महावीर जयंती
  • 3 अप्रैल, शुक्रवार- गुड फ्राइडे
  • 1 मई, शुक्रवार- बुद्ध पूर्णिमा
  • 27 मई, बुधवार- बकरीद
  • 26 जून, शुक्रवार- मुहर्रम
  • 15 अगस्त, शनिवार- स्वतंत्रता दिवस
  • 26 अगस्त, बुधवार- ईद-ए-मिलाद
  • 4 सितंबर, शुक्रवार- जन्माष्टमी
  • 2 अक्टूबर, शुक्रवार- गांधी जयंती
  • 20 अक्टूबर, मंगलवार- दशहरा
  • 8 नवंबर, रविवार- दिवाली
  • 24 नवंबर, मंगलवार- गुरु नानक जयंती
  • 25 दिसंबर, शुक्रवार- क्रिसमस
रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे (Optional Holidays)
  • 1 जनवरी, गुरुवार- न्यू ईयर
  • 3 जनवरी, शनिवार- हजरत अली जन्मदिन
  • 14 जनवरी, बुधवार- मकर संक्रांति
  • 14 जनवरी, बुधवार- पोंगल/माघ बिहू
  • 23 जनवरी, शुक्रवार- बसंत पंचमी
  • 1 फरवरी, रविवार- गुरु रविदास जयंती
  • 12 फरवरी, गुरुवार- स्वामी दयानंद जयंती
  • 15 फरवरी, रविवार- महाशिवरात्रि
  • 19 फरवरी, गुरुवार- शिवाजी जयंती
  • 3 मार्च, मंगलवार- होलिका दहन
  • 3 मार्च, मंगलवार- डोल यात्रा
  • 19 मार्च, गुरुवार- गुडी पड़वा/उगादी
  • 20 मार्च, शुक्रवार- जुमात-उल-विदा
  • 5 अप्रैल, रविवार- ईस्टर
  • 14 अप्रैल, मंगलवार- वैसाखी
  • 15 अप्रैल, बुधवार- वैसाखादी/बिहू
  • 9 मई, शनिवार- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती
  • 16 जुलाई, गुरुवार- रथ यात्रा
  • 15 अगस्त, शनिवार- पारसी नववर्ष
  • 26 अगस्त, बुधवार- ओणम
  • 28 अगस्त, शुक्रवार- रक्षाबंधन
  • 14 सितंबर, सोमवार- गणेश चतुर्थी
  • 18 अक्टूबर, रविवार- सप्तमी
  • 19 अक्टूबर, सोमवार- महाष्टमी
  • 20 अक्टूबर, मंगलवार- महानवमी
  • 26 अक्टूबर, सोमवार- वाल्मीकि जयंती
  • 29 अक्टूबर, गुरुवार- करवा चौथ
  • 8 नवंबर, रविवार- नरक चतुर्दशी
  • 9 नवंबर, सोमवार- गोवर्धन पूजा
  • 11 नवंबर, बुधवार- भाई दूज
  • 15 नवंबर, रविवार- छठ पूजा
  • 24 नवंबर, मंगलवार- गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस
  • 23 दिसंबर, बुधवार- हज़रत अली जन्मदिन
  • 24 दिसंबर, गुरुवार- क्रिसमस ईव
साल 2026 के लॉन्ग वीकेंड 

सरकारी कैलेंडर के अनुसार, 2026 में कई ऐसे मौके हैं जब कर्मचारी कम छुट्टी लेकर लंबा आराम या ट्रैवल प्लान बना सकते हैं. इस साल शुक्रवार और सोमवार को छुट्टियां पड़ने के चलते कुल टोटल 9 लॉन्ग वीकेंड बन रहे हैं. 
सरकार की जारी की गई लिस्ट के अनुसार, 2026 में कई बड़े त्योहार व राष्ट्रीय पर्व वीकडेज में पड़ रहे हैं. कुछ छुट्टियां शुक्रवार या सोमवार को भी आ रही हैं, जिससे वीकेंड बढ़कर लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा. जैसे-

  • 26 जनवरी, सोमवार के दिन गणतंत्र दिवस है. ऐसे में आपको शनिवार, रविवार और सोमवार की छुट्टी मिल जाएगी.
  • 3 अप्रैल, शुक्रवार को गुड फ्राइडे पड़ रहा है. यानी वीकेंड मिलाकर 3 दिनों की छुट्टी मिल सकती है.
  • 1 मई, शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा है. यह भी शुक्रवार को है, यानी एक और लंबा वीकेंड.
  • 26 जून, शुक्रवार को मुहर्रम है. यह भी शुक्रवार को पड़ने से वीकेंड बड़ा हो जाएगा.
  • 2 अक्टूबर, शुक्रवार को गांधी जयंती है. यह 2026 का एक और लॉन्ग वीकेंड बनेगा.
रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे भी बनाएंगे लंबा वीकेंड

रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे जैसे 1 जनवरी गुरुवार, 23 जनवरी शुक्रवार (बसंत पंचमी), 28 अगस्त शुक्रवार (रक्षाबंधन) भी लॉन्ग वीकेंड बनाने में मदद कर सकते हैं. इनमें से कुछ छुट्टियां वीकेंड के बिलकुल पहले या बाद में पड़ रही हैं.

ऐसे में अगर आप 2026 में घूमने-फिरने या परिवार संग समय बिताने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो कैलेंडर देखकर अभी से तैयारी कर सकते हैं, ताकि नया साल आपके लिए और भी खास बन जाए.

New Year 2026, Long Weekends In 2026, Happy New Year 2026, Lifestyle News
