Lipstick Hacks: लिपस्टिक से जुड़े टिप्स, खाने के बाद भी नहीं उतरेगी लिपस्टिक, स्टाइल और लुक रहेगी बरकरार

पार्टी या ऑफिस जाते समय आप जिस लिपस्टिक को बड़े ध्यान से लगाती हैं, लेकिन चाय पीते-पीते उसका आधा रंग उतर जाता है, यह समस्या लगभग सभी लड़कियों को परेशान करती है.

लिपस्टिक से जुड़े टिप्स
Lipstick Hacks: महिलाओं और लड़कियों की सुंदरता का राज उनके चेहरे और होंठों पर छिपा रहता है. पार्टी या ऑफिस जाते समय आप जिस लिपस्टिक को बड़े ध्यान से लगाती हैं, लेकिन चाय पीते-पीते उसका आधा रंग उतर जाता है, यह समस्या लगभग सभी लड़कियों को परेशान करती है. बार-बार टच-अप करना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ आसान ट्रिक्स से आप अपनी लिपस्टिक को दिन भर बिना फैले रख सकती हैं. इन ट्रिक्स से आप हमेशा सुंदर और आकर्षित लगेंगी.

लिप प्राइमर हैक

लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा कंसीलर लगाएं. इससे आपके होंठों का प्राकृतिक रंग छिप जाएगा और लिपस्टिक का रंग दस गुना ज्यादा चमकदार दिखेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा.

लिप सेटिंग स्प्रे

अपने चेहरे पर ब्यूटी ब्लेंडर या उंगली की मदद से सेटिंग स्प्रे लगाएं, फिर इसे हल्के से अपने होंठों पर थपथपाएं. इससे लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी, चाहे आपको पसीना ही क्यों न आए.

दोहरी परत चढ़ाना

लिपस्टिक लगाने के बाद, अपने होंठों पर एक पतला टिश्यू रखें और उस पर लूज पाउडर लगाएं. फिर टिश्यू बदलें और लिपस्टिक की दूसरी परत लगाएं. इस 'सैंडविच' विधि से आपकी लिपस्टिक 12 घंटे तक टिकी रहेगी.

लिप लाइनर

लिपस्टिक लगाने से पहले, सिर्फ किनारों को ही नहीं, बल्कि पूरे होंठों पर लिप लाइनर लगाएं. इससे लिपस्टिक फीकी पड़ने पर भी आपके होंठों का रंग बरकरार रहेगा.

स्ट्रॉ हैक

लिपस्टिक लगाने के बाद पानी पीने से वह ज्यादा फैल जाती है. अपने होंठों को गिलास से छूने से बचाने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें. यह आपकी लिपस्टिक को सुंदर बनाए रखने का एक सरल, लेकिन कारगर तरीका है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

