30 रुपये में मिलने वाला लिट्टी चोखा सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद, जाड़े में खाकर इन समस्याओं को करें दूर

Litti Chokha Benefits: बिहार, झारखंड और यहां तक कि यूपी का मशहूर नाश्ता लिट्टी चोखा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है. खासतौर से सर्दियों में यानी जाड़े में इससे अच्छा खाना क्या ही हो सकता है. बाजार या ठेलों पर 30 रुपये में मिलने वाला ये लिट्टी चोखा सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं माना जाता है. बता दें कि सत्तू से तैयार की गई लिट्टी और मौसमी सब्जियों से बना चोखा शरीर की समस्याओं से राहत दिलाने में काफी मददगार साबित होता है. इसी कड़ी में आज हम आपको लिट्टी-चोखा खाने के कुछ गजब के फायदे बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप इसे अपनी डाइट में तो जरूर शामिल कर ही लेंगे.

1. शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद

शुगर के रोगियों के लिए लिट्टी चोखे का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. बता दें, लिट्टी सत्तू से बनकर तैयार होती है जो बॉडी में इन्सुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. डायबेटिक पेशेंट्स के लिए लिट्टी चोखा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

लिट्टी चोखा प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो सकता है. दरअसल, लिट्टी सत्तू से बनती है जो कि प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है. साथ ही इसे खाने से बॉडी में एनर्जी लेवल भी बढ़ता है. जो लोग शाकाहारी हैं और शरीर में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लिट्टी चोखा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

आमतौर पर लिट्टी गेंहू के आटे और चने के पाउडर से बनाई जाती है. ये दोनों सामग्री पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करते हैं. इससे पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

लिट्टी के साथ बनने वाला चोखा अधिकतर बैंगन से बनकर तैयार होता है. बता दें कि बैंगन शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है. साथ ही दिल की समस्याओं में राहत पाने के लिए भी ये नाश्ता काफी मददगार माना जाता है.

अगर लिट्टी चोखा को नियंत्रित घी की मात्रा के साथ पकाया जाए तो ये वेट लॉस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. अगर आप भी अपना वजन कम कर रहे हैं तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

