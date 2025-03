Biggest Nutrition Lies On Social Media: क्या आप भी अपनी डाइट, ब्यूटी टिप्स, किचन टिप्स या कोई भी काम करने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखते हैं और फिर उन्हीं वीडियो को सेव करके बाद में उसे इस्तेमाल करते हैं? तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया (What Is The Biggest Nutritional Problem) पर वायरल हो रही हर जानकारी सही नहीं होती है. खासकर न्यूट्रीशन और डाइट को लेकर कई सारे मिथक(Common Nutrition Myths And Lies On Social Media) सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से सच नहीं होते हैं. आज हम आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जो सोशल मीडिया पर आपको किसी न किसी वीडियो में जरूर नजर आती होगी, लेकिन यह जानकारी (How Does Social Media Influence Nutrition?) पूरी तरह से सही नहीं है और ऐसी न्यूट्रिशन जानकारी से आपको बचना चाहिए.

न्यूट्रीशन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे झूठ (Nutrition Myths On Social Media)



सोशल मीड‍िया पर इन द‍िनों ब‍िना एक्‍सपर्ट के सलाह देते नजर आ रहे हैं. ऐसे में भ्रामक स्‍थित‍ि हो जाती है क‍ि क्‍या वह चीज खाना चाह‍िए या नहीं. इसे ही लेकर एक वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम पर lin.ra17 नाम से बने पेज पर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें उन चीजों के बारे में बताया गया है जिनके वीडियो आप आमतौर पर न्यूट्रिशन डाइट या फिटनेस को लेकर देखते हैं. लेकिन इनमें पूरी सच्चाई नहीं होती है.

फैक्ट नंबर- 1 :

वेट लॉस के लिए अक्सर लोग एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आपके पैसे खर्च करने के अलावा और कुछ नहीं करता है.

फैक्ट नंबर- 2

घी सिर्फ एक नॉर्मल फूड है, यह कोई सुपर फूड नहीं है, ऐसे में हद से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

फैक्ट नंबर- 3

मिलेट यानी कि बाजरा गेहूं से बेहतर नहीं होता है. ये आम अनाज की तरह ही है.

फैक्ट नंबर- 4

वेट लॉस के लिए क्या आप भी जीरा, लौंग या इलायची के पानी का सेवन करते हैं, तो यह सोशल मीडिया पर फैली भ्रांति है, जो वेट लॉस में मदद नहीं करती है.

फैक्ट नंबर- 5

गुड, मिश्री, शहद जैसी चीजें भी शक्कर ही है, ऐसे में आप यह सोचकर इसका सेवन करते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी, तो ये सही नहीं है.

फैक्ट नंबर- 6

सोशल मीडिया पर अक्सर सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि चीनी से परहेज करें, तभी वेट लॉस होगा. जबकि, चीनी से नहीं बल्कि कम कैलोरी इंटेक करने से वेट लॉस होता है.

फैक्ट नंबर- 7

फल खाने का कोई भी सही समय नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा, आप किसी भी समय कोई सा भी फल खा सकते हैं.

फैक्ट नंबर- 8

खाने से मिला कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, इसके कई और फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग सिगरेट आदि का सेवन करना.

फैक्ट नंबर- 9

क्या आप भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक या डाइट का सेवन करते हैं, तो यह डिटॉक्स डाइट बहुत खतरनाक होती है और सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती हैं.

फैक्ट नंबर- 10

सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक फूड को लेकर कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपको ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करना चाहिए. लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीजें नहीं भी खा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है.

फैक्ट नंबर- 11

आजकल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए तरह-तरह के फूड आइटम्स सजेस्ट किए जाते हैं, जबकि ऐसी कोई डाइट नहीं होती है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं. यह केवल आलसी लोगों को हाई प्राइस प्रोडक्ट बेचने का तरीका है.

फैक्ट नंबर- 12

कोई एक फूड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होता है, बल्कि फूड के कुछ कॉम्बिनेशन हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.