Orange Peel Face Pack: संतरे के छिलके से कैसे करें दाग धब्बे गायब, चेहरे पर इस तरह करें इस्तेमाल

Orange Peel Face Pack: आजकल की भागदौड़ में भरी लाइफस्टाइल त्वचा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है. चेहरे पर दाग-धब्बे, झाइयां या पिगमेंटेशन आपकी स्किन की खूबसूरती को फीका कर देते हैं. हालांकि, बहुत से लोग सुंदरता और त्वचा में निखार पाने के लिए महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन इनका असर ज्यादा समय तक नहीं रहता है और फिर वही स्थिति हो जाती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकते हैं. जैसे संतरे का छिलका स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक बेहद असरदार उपाय है.

दरअसल, संतरा खाने के बाद लोग लोग इसके छिलके को कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और नैचुरल एसिड्स स्किन की ऊपरी परत को एक्सफोलिएट करते हैं, जिससे डेड स्किन हटती है और नई, चमकदार त्वचा सामने आती है. इसके छिलके में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

संतरे के छिलके का पाउडर

चेहरे पर दाग-धब्बे, झाइयां या पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए संतरे के छिलकों को धूप में 2–3 दिन तक सूखा लें, जब तक वे पूरी तरह कुरकुरे न हो जाएं. इसके बाद मिक्सर में बारीक पीसकर ऑरेंज पील पाउडर तैयार कर लें.

1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर

1 चम्मच दही या गुलाब जल

1 चुटकी हल्दी

इन तीनों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बनाएं. इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद हल्के हाथों से पानी से धो लें. संतरे के इस पैक को नियमित रूप से लगाने से स्किन से डेड सेल्स हटाते हैं, पिगमेंटेशन कम होता है और त्वचा ग्लोइंग होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.