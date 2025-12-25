विज्ञापन

Teeth Cleaning Tips: ब्रश करने का सही समय क्या है? खाना खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए, जानिए

Teeth Cleaning Tips: अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार, हमें दिन में दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले, 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांतों को ब्रश करने का सही समय क्या है? 

Read Time: 2 mins
Share
Teeth Cleaning Tips: ब्रश करने का सही समय क्या है? खाना खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए, जानिए
ब्रश करने का सही समय क्या है?
file photo

Teeth Cleaning Tips: दांतों की सफाई करना हमारी डेली लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दांतों की सफाई करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और दांत साफ, मजबूत और चमकदार रहते हैं. अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार, हमें दिन में दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले, 2 मिनट तक दांतों को ब्रश करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दांतों को ब्रश करने का सही समय क्या है? इसके अलावा खाना खाने के कितनी देर बाद ब्रश करना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं.

यह भी पढ़ें:- उंगलियां चटकाने से क्या होता है? क्या उंगलियों की हड्डियां चटकाने से वे बड़ी हो जाती हैं, स्टडी से जानिए

ब्रश करने का सही समय क्या है?

हर किसी को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए है. एक सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले, क्योंकि इससे रात भर जमा हुआ प्लाक और बैक्टीरिया साफ होते हैं और दिन भर के भोजन के कण हट जाते हैं, जिससे दांतों और मसूड़ों की सेहत बनी रहती है.

नाश्ते से पहले या बाद में ब्रश करें?

नाश्ते से पहले ब्रश करना अधिक फायदेमंद हो सकता है. जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में प्लाक-कारण बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं. नाश्ते से पहले ब्रश करने से आप इन बैक्टीरिया को हटा सकते हैं और अपने दांतों को एक सुरक्षात्मक परत से ढक सकते हैं.

नाश्ते के बाद ब्रश करने के नुकसान

नाश्ते के बाद ब्रश करने से आपके दांतों पर एसिडिक फूड्स के अवशेष जमा हो सकते हैं, जो आपके दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए नाश्ते के 30 मिनट से 1 घंटे बाद ब्रश करना अधिक सुरक्षित हो सकता है.

दांतों को ब्रश करने का सही तरीका
  • अपने ब्रश को पानी से गीला करें
  • फ्लोराइड टूथपेस्ट लगाएं
  • अपने दांतों को 45 डिग्री के कोण पर ब्रश करें.
  • 2 मिनट तक ब्रश करें, अपने दांतों के सामने, पीछे और ऊपर के हिस्सों को साफ करें.
  • अपनी जीभ को भी साफ करें.
  • टॉथपेस्ट को थूक दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teeth Cleaning, Teeth Cleaning Tips, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com