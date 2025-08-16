गट हेल्थ से लेकर मसल्स रिकवरी तक, Ranveer Singh का ‘सुपर-प्रो’ फिटनेस फ्रीक्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

Fitness: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में अपना हेल्थ और फिटनेस ब्रांड सुपर यू (SuperU) लॉन्च किया है. इसी वेंचर की कड़ी में उन्होंने सुपर-प्रो (Super-Pro) नाम से एक नया फर्मेंटेड प्रोटीन पाउडर (Fermented Protein Powder) बाजार में उतारा है. कंपनी का कहना है कि इसे बायो-फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो हेल्थ लवर्स और फिटनेस फ्रीक्स (Fitness Freaks) के लिए खास तोहफा साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं कि रणवीर सिंह की कंपनी की तरफ से बाजार में आया ये फर्मेंटेड प्रोटीन पाउडर क्या है.

गले में बाल फंस जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने बताया घर पर 2 मिनट में कैसे करें गला साफ

खमीर से तैयार हेल्दी प्रोटीन (Healthy Protein Made from Yeast)

ये नया प्रोटीन पाउडर खमीर से तैयार किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड मौजूद हैं, जो मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी में अहम भूमिका निभाते हैं. सबसे खास बात ये है कि ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी सुरक्षित है जिन्हें डेयरी और सोया से एलर्जी है. पूरी तरह प्लांट-बेस्ड होने के साथ इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

अक्सर लोग प्रोटीन पाउडर (Protein Powder) लेने के बाद ब्लोटिंग जैसी समस्या महसूस करते हैं, लेकिन रणवीर सिंह का यह फर्मेंटेड प्रोटीन पाउडर पचने में बेहद आसान है और गट हेल्थ को भी बेहतर बनाता है. इसमें न तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है और न ही ग्लूटन. इस वजह से यह हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.

फिलहाल यह प्रोटीन पाउडर मार्केट में चार फ्लेवर में उपलब्ध हैं. पूरी तरह वेगन (Vegan) इस प्रोडक्ट को खासतौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ हेल्दी डाइजेशन को भी सपोर्ट करे.

इसकी कीमत 3000 रुपये प्रति किलो रखी गई है. रणवीर सिंह ने इसे “फ्यूचर ऑफ प्रोटीन पाउडर” बताया है और उम्मीद जताई है कि फिटनेस इंडस्ट्री में यह बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा.