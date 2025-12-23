‘डॉन 3’ एक बार फिर अधर में, ‘धुरंधर’ की ज़बरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह ने छोड़ी फिल्म

फरहान अख़्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘डॉन 3' एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म की शूटिंग या कास्टिंग नहीं बल्कि उससे जुड़ी अनिश्चितता है. ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही फिल्म ‘धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने ‘डॉन 3' से अलग होने का फैसला कर लिया है. इस घटनाक्रम ने फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों, दोनों को चौंका दिया है.

‘धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट मीडिया तक हर जगह फिल्म की चर्चा है. जहां एक ओर रणवीर सिंह की लीड परफॉर्मेंस को सराहा जा रहा है, वहीं अक्षय खन्ना समेत बाकी कलाकारों को भी जमकर तारीफ मिल रही है. खास बात यह है कि फिल्म का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों में भी इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म की कहानी, किरदारों की परतें और इसकी प्रस्तुति पर लगातार चर्चा हो रही है.

इसी बीच ‘डॉन 3' को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक यह तय माना जा रहा है कि रणवीर सिंह ने ‘डॉन 3' छोड़ दी है. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद फिल्म की तैयारियों पर एक बार फिर विराम लग गया है और मेकर्स को नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा है.

गौरतलब है कि ‘डॉन 3' के ऐलान के बाद से ही फिल्म लगातार चर्चाओं में बनी रही है. ‘डॉन' और ‘डॉन 2' में शाहरुख़ ख़ान द्वारा निभाया गया किरदार आज भी दर्शकों के बीच आइकॉनिक माना जाता है. शुरुआत में कयास लगाए गए थे कि शाहरुख़ तीसरे भाग में भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन बाद में यह साफ़ हो गया कि वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे. इसके बाद नए ‘डॉन' को लेकर कई नाम सामने आए.

रणवीर सिंह के नाम पर सहमति बनने के बाद ऐसा लगा था कि फिल्म को एक नई दिशा मिल गई है. इसी दौरान विक्रांत मैसी के फिल्म में एक अहम किरदार निभाने की खबरें भी आईं, लेकिन बाद में उनके भी प्रोजेक्ट से बाहर होने की बातें सामने आ गईं. अब रणवीर सिंह के हटने के बाद ‘डॉन 3' का भविष्य एक बार फिर अधर में लटका हुआ नज़र आ रहा है.

जहां तक नए ‘डॉन' की बात है, तो खबरों में रणबीर कपूर का नाम भी उछला है, हालांकि फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल इस बात पर सब लोगो की नज़र रहेगी कि अब कौन डॉन 3 डॉन बनने को तैयार होता है . फरहान अख़्तर, जो काफ़ी समय से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तैयारी में जुटे हुए थे, उनके लिए यह एक और बड़ा झटका माना जा रहा है. अब देखना होगा कि ‘डॉन 3' को नया चेहरा कब और कौन सा मिलता है.