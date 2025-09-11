Protein Rich Vegetables: अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ दाल, दूध या मांस से ही मिलता है, लेकिन सब्जियों में भी प्रोटीन की अच्छी-खासी मात्रा मौजूद होती है. खासतौर पर पालक, मटर, ब्रोकली और फूलगोभी जैसी सब्जियां प्रोटीन से भरपूर मानी जाती हैं इनमें से मटर (Peas) को सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली सब्जियों (Protein Rich Vegetables) में गिना जाता है एक कप मटर में लगभग 8-9 ग्राम प्रोटीन होता है, जो शरीर की मसल्स बनाने, ऊर्जा बढ़ाने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद करता है इसलिए अगर आप हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर डाइट चाहते हैं, तो हरी सब्जियों को रोज़ाना खाने की आदत डालिए.

कौन-सी सब्जियों में प्रोटीन न के बराबर होता है (Vegetables With Almost No Protein)

खीरा (Cucumber)

खीरा करीब 96% पानी से भरा होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बेहद कम है. 100 ग्राम खीरे में सिर्फ 0.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. यानी अगर आप प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं, तो खीरा इस मामले में मदद नहीं करेगा.

लौकी (Bottle Gourd)

लौकी स्वाद में हल्की और पेट के लिए हल्की होती है. हेल्दी होने के बावजूद इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं के बराबर होता है. 100 ग्राम लौकी में सिर्फ 0.5 ग्राम प्रोटीन होता है. इसे आप वजन कम करने या डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए खा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए सोर्स नहीं है.

तुरई (Ridge Gourd)

तोरी फाइबर और पानी से भरपूर होती है. यह डाइट में हल्की और हेल्दी सब्जी मानी जाती है, लेकिन प्रोटीन के हिसाब से यह बहुत कमजोर है. 100 ग्राम तोरी में प्रोटीन की मात्रा करीब 0.5 ग्राम ही होती है.

कद्दू (Pumpkin)

कद्दू विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है. इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर होता है, लेकिन प्रोटीन इसमें काफी कम पाया जाता है. 100 ग्राम में प्रोटीन करीब 0.5-1 ग्राम ही होता है.

पत्तागोभी (Cabbage)

पत्तागोभी में विटामिन सी, K और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह सलाद और सूप में काफी इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा इसमें काफी कम होती है. 100 ग्राम पत्तागोभी में सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

2. कौन से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है (Substance with no Protein)

प्रोटीन प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड्स में ही पाया जाता है. प्रोटीन आपकी डाइट में दालें, बीन्स, नट्स, डेयरी और मीट-अंडे जैसी चीजों से आता है. कुछ चीजों में प्रोटीन नहीं पाया जाता है. इनमें चीनी (Sugar), तेल और घी ज्यादातर ड्रिंक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिना पल्प के जूस, सफेद आटा यानी मैदा (Refined Flour), चिप्स, स्नैक्स, बिस्कुट जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स (Processed Snacks) जैसी चीजें शामिल हैं.

3. प्रोटीन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए (What to Eat to Reduce Protein)

अगर आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे फूड्स अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर हैं. साथ ही, संतुलित डाइट और कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना भी जरूरी है

फल और जूस, जैसे सेब, केले, अंगूर, संतरा में प्रोटीन बहुत कम होता है.

सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, तोरी, कद्दू और पत्तागोभी, जिनमें प्रोटीन कम या बिल्कुल नहीं होती हैं.

सफेद ब्रेड और रिफाइंड आटा से बने प्रोडक्ट्स जैसे रोटी, बिस्किट, केक

शुगर और मीठे स्नैक्स जैसे चीनी, हलवा, पेस्ट्री, चॉकलेट.

तेल और घी

सॉफ्ट ड्रिंक और बिना पल्प वाले जूस

4. प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करें (Protein Rich Vegetarian Foods)

1. मूंग, मसूर, उड़द, राजमा और चना प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं. इन्हें रोजाना डाइट में शामिल करें.

2. सोया चंक्स, टोफू और सोया दूध प्रोटीन के लिए पावरफुल ऑप्शन हैं. इन्हें सब्जियों, सलाद या स्नैक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देते हैं.

4. बादाम, मूंगफली, कद्दू और सूरजमुखी के बीज जैसे नट्स और सीड्स प्रोटीन के साथ हेल्दी फैट्स भी देते हैं. इन्हें

स्नैक या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं.