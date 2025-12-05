Oiling Hair: बालों की देखभाल में तेल का अपना खास महत्व है. ये न सिर्फ बालों को पोषण देता है, बल्कि स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है. लेकिन हर चीज की तरह तेल लगाने (Tel Kab Lagana Chahiye) का भी सही समय और सही तरीका होता है. कई लोग बिना समय देखे तेल लगा लेते हैं. जिससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. वहीं कुछ कंडिशन में तेल (Tel Kab Nahi Lagana Chahiye) बिलकुल नहीं लगाना चाहिए वरना बाल चिपचिपे, कमजोर या डैंड्रफ से भर सकते हैं. चलिए जानते हैं तेल लगाने का सही तरीका और समय.

सिर में कब तेल नहीं लगाना चाहिए? (When You Should Avoid Oiling Hair)

• जब स्कैल्प बहुत गंदा हो- धूल, पसीना और गंदगी के ऊपर तेल लगाने से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं.

• जब डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो- तेल लगाने से फंगल ग्रोथ बढ़ सकती है और खुजली-डैंड्रफ और बिगड़ सकते हैं.

• जब आपको तुरंत बाहर धूप में जाना हो- धूप में तेल लगा कर निकलने से बाल जल्दी डैमेज होते हैं और रूखेपन की समस्या बढ़ती है.

बालों में तेल लगाने का सही समय कौन सा है? (Best Time to Apply Hair Oil)

बालों में तेल लगाने का सबसे सही समय शाम या रात माना जाता है.

रात में स्कैल्प को आराम मिलता है और तेल गहराई तक जाकर बालों को पोषण देता है.

आप चाहें तो शाम को तेल लगाकर 1-2 घंटे बाद हल्के शैम्पू से धो भी सकते हैं.

अगर सुबह तेल लगाना हो तो कोशिश करें कि 1 घंटा बाद जरूर बाल धो लें ताकि धूप और पॉल्यूशन से नुकसान न हो.

बालों में तेल लगाने की सबसे अच्छी दिनचर्या क्या है? (Ideal Hair-Oiling Routine)

• सप्ताह में 2-3 बार तेल लगाएं.

• हल्का गुनगुना तेल इस्तेमाल करें, इससे तेल बालों में आसानी से एब्जॉर्ब होता है.

• उंगलियों के पोरों से स्कैल्प पर हल्की मसाज करें.

• बहुत ज्यादा तेल न लगाएं, पतली लेयर भी काफी होती है.

• तेल लगाने के बाद कम से कम 45 मिनट छोड़ें.

• बहुत देर या रातभर तेल छोड़ते हैं तो तकिए पर कॉटन कवर जरूर लगाएं.

तेल मालिश कब नहीं करना चाहिए? (When You Should Avoid Head Massage)

• जब सिर में दर्द या माइग्रेन हो

• मौसम बहुत गर्म हो

• स्कैल्प पर पिंपल्स या घाव हों

• बाल बहुत कमजोर होकर आसानी से टूट

रहे हों

• जब बाल गीले हों

बालों के लिए सबसे नंबर वन तेल कौन सा है?

बाल लंबे, काले और घने होंगे अगर आप यह जादुई तेल लगाएंगे. दरअसल, यह तेल औषध‍ि से कम नहीं है. अगर आप नारियल तेल लगाते हैं, तो इससे बालों की मजबूती और ग्रोथ बहुत असर करती है. आपको खुद ही इसका असर द‍िखने लगता है.