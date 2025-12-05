सर्दी में रम की मालिश कैसे करें? 99% लोग जानते ही नहीं हैं रम की मसाज करने के फायदे, आज से कर दें शुरू

Is Rum Really Helpful in Winter: सर्दियों की ठिठुरन में लोग अक्सर कहते हैं कि थोड़ी-सी रम शरीर को गर्म रखती है और सर्दी-जुकाम में भी आराम देती है. कई घरों में तो दादी-नानी के नुस्खों में रम से मालिश तक शामिल मिलती है. लेकिन क्या वाकई रम से शरीर को फायदा होता है या ये सिर्फ एक सुनी-सुनाई बात है. असलियत ये है कि रम शरीर में अस्थायी गर्माहट जरूर पैदा करती है, जिससे ठंड में राहत महसूस होती है. वहीं कुछ लोग इसे सर्दी-जुकाम में गले को आराम देने के लिए लेते हैं. लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि रम एक अल्कोहल ड्रिंक है और इसका सही मात्रा में इस्तेमाल ही बेहतर माना जाता है. ज्यादा सेवन से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो सकता है.

क्या रम सर्दी के लिए अच्छा है? (Is Rum Good for Cold?)

रम शरीर में ब्लड वेसल्स को थोड़ा फैलाती है, जिससे अस्थायी गर्माहट महसूस होती है. इसी वजह से कई लोग ठंड में रम पीने पर आराम महसूस करते हैं. हल्के गले के दर्द या सर्दी में भी सीने पर गर्माहट वाली राहत मिल सकती है. लेकिन ये कोई दवा नहीं है और इसका असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है. अगर सर्दी-जुकाम ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह ही जरूरी है.

शराब या रम की मालिश कैसे करें? (How to Do Rum/Alcohol Massage?)

रम की मालिश पारंपरिक घरेलू नुस्खों में से एक है. थोड़ा-सा रम हाथों में लेकर उसे हल्का गुनगुना कर सकते हैं या सीधे हथेलियों पर रगड़कर गर्माहट पैदा करें. फिर इसे पीठ, सीने या जोड़ों पर धीरे-धीरे मालिश की तरह लगाएं. अल्कोहल स्किन पर ठंडा महसूस होता है लेकिन थोड़ी देर बाद रक्त संचार बढ़ने से गर्माहट मिलती है. ध्यान रखें कि टूटी-फूटी स्किन या कट पर कभी न लगाएं.

Photo Credit: Canva

रम से मालिश करने से क्या होता है? (What Happens When You Massage With Rum?)

रम से मालिश करने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है, जिससे गर्माहट और थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है. कई लोग इसे सर्दी, थकान या मसल पेन में आराम देने वाले घरेलू उपाय की तरह इस्तेमाल करते हैं. सुगंध और गर्माहट का कॉम्बिनेशन मूड को भी शांत कर सकता है. हालांकि इसका असर हल्का और अस्थायी होता है.

क्या रम हड्डियों या जोड़ों के लिए अच्छी है? (Is Rum Good for Bones or Joints?)

सीधे तौर पर रम हड्डियों को मजबूत नहीं करती. लेकिन रम की मालिश से होने वाली गर्माहट जोड़ों के दर्द या स्टिफनेस में थोड़ी राहत दे सकती है. यह वैसा ही है जैसे गर्म पानी की बोतल या मसाज से आराम मिलता है. लेकिन हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन D और सही डाइट ही असली उपाय हैं.

सर्दी में रम पीने के फायदे (Benefits of Drinking Rum in Winter)