Kiara Advani की खूबसूरत त्वचा का राज है यह फेस मास्क, आप भी घर पर इसे ऐसे कर सकती हैं तैयार

Skin Care: त्वचा की देखरेख में अक्सर ही घर की चीजों को इस्तेमाल करके देखा जाता है. ये चीजें प्राकृतिक तो होती ही हैं, साथ ही घर की चीजों में किसी तरह के केमिकल्स नहीं होते और ना ही कृत्रिम गंध होती है. ऐसे में सेलेब्स भी अपनी त्वचा निखारने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. कियारा (Kiara Advani) ने भी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वे घर पर फेस पैक बनाकर लगाती हैं, बेसन से तैयार होने वाला यह फेस पैक त्वचा को एक नहीं बल्कि कई फायदे देता है. इसे मिनटों में तैयार करके चेहरे पर लगाना भी बेहद आसान हैं. यहां जानिए किस तरह इस फेस पैक को कैसे बनाते हैं.

कियारा आडवाणी का फेस पैक

कियारा आडवाणी चेहरे पर बेसन का फेस पैक लगाती हैं. इस फेस पैक को बनाने के लिए थोड़ा बेसन, दूध, मलाई और थोड़ा सा शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इस फेस पैक (Face Pack) को चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटाया जा सकता है. इससे स्किन की गंदगी हटती है, डेड स्किन सेल्स साफ होती हैं और चेहरा चमकदार नजर आता है सो अलग.