कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए? आंवला, नारियल तेल और प्याज के रस समेत इन 5 तरीकों से फिर काले हो जाएंगे बाल

Grey Hair Home Remedies: अक्सर लोग सफेद बालों को छुपाने के लिए कई प्रकार की डाई और मेहंदी आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार से मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल से बाल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं.

कम उम्र में ही बाल सफेद हो गए? आंवला, नारियल तेल और प्याज के रस समेत इन 5 तरीकों से फिर काले हो जाएंगे बाल
बाल काले कैसे करें
Grey Hair Home Remedies: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होना आम बात हो गई है. 18 साल की उम्र से पहले ही बाल सफेद दिखने लगते हैं. सफेद बाल दिखने पर लोग उम्रदराज लगने लगते हैं. ऐसे में अक्सर लोग बालों को छुपाने के लिए कई प्रकार की डाई और मेहंदी आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार से मिलने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल से बाल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं. ऐसे में बालों को नेचुरल तरीके से काला करने की कोशिश करनी चाहिए. चलिए आपको कुछ चीजें बताते हैं जिनकी मदद से आप घर पर अपने बालों को फिर से काले बना सकते हैं.

आंवला और नारियल तेल

आंवला पाउडर और नारियल तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर मध्यम आंच पर गर्म करें. इस मिश्रण को गर्म रहते ही अपने सिर की त्वचा पर लगाएं और अच्छी तरह मालिश करें. इस तेल को सप्ताह में एक बार लगाएं और अच्छी तरह मालिश करें. नियमित रूप से लगाने से आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे और सफेद बाल भी काले हो सकते हैं.

मेहंदी और कॉफी पाउडर

पानी में कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह उबाल लें. इसमें मेहंदी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. इस हेयर पैक को अपने सिर और बालों पर लगाएं. नियमित इस्तेमाल से बाल कंडीशन होते हैं और चमकदार बनते हैं. नियमित इस्तेमाल से आपके बाल काले हो जाएंगे.

प्याज का रस और शहद

एक चम्मच शहद में प्याज का रस मिलाएं. इसे अपने सिर की त्वचा पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मेलेनिन का उत्पादन बढ़ता है और सफेद बालों की समस्या भी कम होती है.

करी पत्ते और दही का हेयर पैक

करी पत्तों को दही में मिलाकर पेस्ट बना लें. इस हेयर पैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और सफेद बाल काले होने लगते हैं.

मेथी का हेयर पैक

मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें, फिर उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें और सप्ताह में एक बार अपने सिर की त्वचा पर लगाएं. इससे बाल मजबूत होते हैं और मेलेनिन का उत्पादन कंट्रोल होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

