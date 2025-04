Why We Should Not Walk After Dinner: क्या आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए खाना खाने के बाद तुरंत टहलने निकल जाते हैं और आपको लगता है कि इससे आपका खाना जल्दी पच जाएगा और वेट गेन भी नहीं होगा? लेकिन आपकी यही गलती आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है, क्योंकि आयुर्वेद और साइंस दोनों के अनुसार ही खाना खाने के तुरंत बाद चलने से डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है और उससे कई सारे हेल्थ इश्यूज (Khana Khane Ke Bad Paidal Chalne Ke Nuksan) भी हो सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पैदल क्यों नहीं करना चलना चाहिए और इससे सेहत पर क्या असर पड़ सकता है.

खाना खाने के बाद क्यों ना चलें पैदल (Why Not Go For Walk After Eating?)



इंस्टाग्राम पर vedantsir नाम से बने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में बताया गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी वॉक नहीं करनी चाहिए. इस वीडियो में एक्सपर्ट वेदांत ने कहा कि जब आप खाना खाते हैं, तो आपके शरीर में मौजूद ब्लड फ्लो पेट की तरफ ज्यादा होता है, जो आपके फूड डाइजेशन में लग जाता है. लेकिन जब आप खाना खाने के तुरंत बाद वॉक पर निकल जाते है. तो वही ब्लड फ्लो पैरों की तरफ चला जाता है, जिससे खाना सही तरह से पचता नहीं है और पेट में एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए. खाना खाने के तुरंत बाद 10 मिनट में आप वज्रासन में बैठे, उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं. इससे आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी.

खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करने के नुकसान (Disadvantages Of Walking Immediately After Eating)



डाइजेशन को इफेक्ट करें : खाना खाने के बाद खाने को पचने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है. जब आप तुरंत टहलते हैं तो ब्लड फ्लो मसल्स की ओर शिफ्ट हो जाता है. जो डाइजेशन प्रोसेस को धीमा कर सकता है.

एसिडिटी और ब्लोटिंग को बढ़ाएं : खाना खाने के तुरंत बाद टहलने से पेट में हलचल होती है. इससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद ही वॉक करें.

पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन सही से ना हो पाए : डाइजेशन सही तरीके से नहीं होने पर शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. इससे शरीर में पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन धीरे हो जाता है.

ब्लड शुगर लेवल इंबैलेंस करें : खाना खाने के तुरंत बाद चलने से ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इससे जल्दी थकावट हो सकती है. ब्लड शुगर लेवल तेजी से डाउन हो सकता है, इसलिए हमेशा 10 से 15 मिनट बाद ही टहलने निकलें.

खाना खाने के बाद वॉक करने का सही समय (Right Time To Walk After Eating)



खाना खाने के तुरंत बाद नहीं बल्कि हमेशा 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद ही टहलने निकलें. खाना खाने के बाद ब्रिक वॉकिंग ना करें, हल्की वॉक करें. तेज चलने से डाइजेशन इफेक्ट हो सकता है. खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करें, लेकिन तुरंत सोए ना.