इस करवा चौथ पति को करें इंप्रेस, इन 5 यूनिक मंगलसूत्र डिज़ाइनों से लगाएं अपने लुक में चार-चांद

Karwa Chauth 2025 Mangalsutra Designs: करवा चौथ का त्योहार सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते का सबसे खूबसूरत प्रतीक है. इस दिन सुहागिनें सजे-धजे रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. वहीं मंगलसूत्र इस रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. अगर आप भी इस बार Karwa Chauth 2025 पर एक नया मंगलसूत्र लेने या पहनने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन (Modern Mangalsutra) आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

ट्रेडिशनल चेन डिज़ाइन — सदाबहार और ग्रेसफुल (Karwa Chauth Mangalsutra Design)

अगर आप क्लासिक और ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद करती हैं, तो लॉन्ग चेन डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र आपके लिए बेस्ट रहेगा. यह न केवल पूजा या करवा चौथ के दिन खूबसूरत लगेगा, बल्कि शादी या अन्य त्योहारों में भी ग्रेसफुल लुक देगा. इसकी लंबी चेन और ब्लैक बीड्स का कॉम्बिनेशन हर साड़ी या सूट के साथ जंचता है.

लटकन डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र — ट्रेडिशन और ट्रेंड का परफेक्ट मेल (Stylish Mangalsutra for Karwa Chauth)

फेस्टिव सीजन में अगर आप थोड़ा स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो लटकन वाले मंगलसूत्र का ट्रेंड आपके लिए है. यह मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है. वेस्टर्न या इंडियन दोनों आउटफिट्स के साथ ये डिजाइन (Diamond Mangalsutra) एकदम फिट बैठेगा.

मिनिमलिस्ट गोल्डन बैगेट — सिंपल मगर क्लासी (Karwa Chauth jewelry trends)

अगर आपको हल्के और मॉडर्न डिजाइन पसंद हैं, तो गोल्डन बैगेट मंगलसूत्र नेकलेस चुनें. डुअल गोल्ड और ब्लैक बीड्स के साथ छोटा सा गोल्डन पेंडेंट (Gold Mangalsutra) इसे मिनिमल और एलिगेंट लुक देता है. इसे आप डेली वियर के रूप में भी पहन सकती हैं.

इंफिनिटी डायमंड पेंडेंट — प्यार का अनंत प्रतीक (Mangalsutra for wife)

डायमंड लवर्स के लिए यह इंफिनिटी डायमंड पेंडेंट मंगलसूत्र एकदम परफेक्ट चॉइस है. गोल्ड चेन और चमकदार इंफिनिटी डिज़ाइन इसे यूनिक बनाते हैं. यह आपके प्यार और रिश्ते की 'एंडलेस बॉन्डिंग' (Karwa Chauth trending fashion) को दर्शाता है.

डिज़ाइनर डायमंड-कट CZ मंगलसूत्र — हर मौके पर ग्लैमरस टच (Karwa Chauth special jewelry)

CZ मंगलसूत्र इस सीजन का नया फैशन ट्रेंड है. इसमें गोल्ड प्लेटिंग, चमकदार सेंटरपीस और स्लीक ब्लैक बीड चेन होती है. आप इसे करवा चौथ, शादी या पार्टी में आसानी से स्टाइल कर सकती हैं. यह हर लुक (Karwa Chauth gift ideas) को रॉयल बना देता है.

