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करवा चौथ पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाएगा हथफूल, ट्राई करें ये 7 ट्रेंडी ज्वेलरी डिजाइन

Karwa Chauth Hathphool Designs: करवा चौथ पर मेहंदी वाले हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुंदन, कश्मीरी, मोती, घुंघरू और कलरफुल हथफूल डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. आउटफिट और बाकी जूलरी से मैच करता हथफूल आपके पारंपरिक लुक को खास बना सकता है.

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करवा चौथ पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाएगा हथफूल, ट्राई करें ये 7 ट्रेंडी ज्वेलरी डिजाइन
ट्राई करें ये ट्रेंडी ज्वेलरी डिजाइन
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करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार का अपना अलग ही महत्व होता है. इस दिन महिलाएं खूबसूरत साड़ी या लहंगे के साथ चूड़ियां, झुमके और दूसरी जूलरी पहनकर तैयार होती हैं. लेकिन अगर आप इस बार अपने लुक में कुछ नया जोड़ना चाहती हैं तो हथफूल ट्राई कर सकती हैं. हाथों पर लगी मेहंदी के साथ इसकी चमक आपके लुक को और खास बना सकती है. यहां देखें हथफूल के 7 ऐसे डिजाइन, जिन्हें आप अपनी पसंद और आउटफिट के हिसाब से चुन सकती हैं.

कुंदन हथफूल डिजाइन

जानकारी के अनुसार, अगर आप करवा चौथ पर ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो कुंदन हथफूल अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें अंगूठी से कलाई तक जुड़ी चेन और कुंदन की सजावटट हाथों को खूबसूरत लुक देती है. इसे साड़ी, लहंगे या अनारकली सूट के साथ पहन सकती हैं. हल्की जूलरी पसंद करने वाली महिलाएं सिंगल लेयर वाला डिजााइन चुन सकती हैं.

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कश्मीरी हथफूल

कश्मीरी स्टाइल की जूलरी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह डिजाइन अच्छा है. इसमें कई रिंग्स और बारीक डिजाइन वाली चेन होती है. आप अपनी पसंद के अनुसाार तीन या पांच रिंग वाला हथफूल चुन सकती हैं. यह मेहंदी वाले हाथों पर खास तौर पर सुंदर लगताा है.

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रॉयल टच हथफूल

इसके अलावा, कम जूलरी पहनना पसंद है तो फूलों की डिजाइन वाला सिंगल रिंग हथफूल चुनें. इसका डिजाइन ज्यादा भरा हुआ नहीं होताा, इसलिए इसे हैवी नेकलेस और बड़े झुमकों के साथ भी पहनाा जा सकता है.

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सिंपल हथफूल डिजाइन

अगर आपको भारी जूलरी पसंद नहीं है तो पतली चेन और छोटी अंगूठी वाला हथफूल ट्राई करें. यह रोजमर्रा के गहनों की तरह हल्का लुक देता है और करवा चौथ की पूजा के लिए भी अच्छा विकल्पप हो सकता है.

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मोती और चेन वाला हथफूल

मोती की जूलरी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह डिजाइन खास है. सफेद मोतियों वाला हथफूल लाल, हरे और गुलााबी रंग के आउटफिट के साथ खूबसूरत लग सकता है. शादी के बाद पहली करवा चौथ पर भी इसे चुना जा सकताा है.

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घुंघरू वाला हथफूल

घुंघरू की सजावट वाला हथफूल पारंपरिक लुक देता है. हरे, रूबी या सुनहरे रंग के डिजाइन को अपनी साड़ी और चूड़ियों से मैच कर सककती हैं.

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कलरफुल हथफूल

अगर आप अपने आउटफिट से मैच करती जूलरी पहनना चाहती हैं तो रंगीन स्टोन वाला हथफूल चुनें. इसमें एक अंगूठी और रंगीन सजावट वाली चेन का डिजाइनन अच्छा लगता है.

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