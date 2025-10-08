विज्ञापन

Karwa Chauth पर पति जरूर करें ये 3 काम, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आपके लिए पत्नी का व्रत रखना हो जाएगा आसान, दिनभर नहीं लगेगी प्यास

Karwa Chauth Fasting Tips: न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि इस करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी के लिए 3 काम जरूर करें. इससे न केवल उनके लिए व्रत रखना आसान होगा, बल्कि पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी. आइए जानते हैं इस बारे में-

Karwa Chauth पर पति जरूर करें ये काम

Karwa Chauth Fasting Tips: करवा चौथ आने में अब बस 2 दिन बाकी हैं. इस साल ये खास पर्व शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में महिलाओं ने तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. गौरतलब है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं. हालांकि, कई बार दिनभर भूखा-प्यासा रहने से उनकी सेहत बिगड़ने लगती है, साथ ही शरीर में कमजोरी का एहसास भी बढ़ जाता है. ऐसे में पति कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर अपनी पत्नी के लिए इस व्रत को आसान बना सकते हैं. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है कि इस करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी के लिए 3 काम जरूर करें. इससे न केवल उनके लिए व्रत रखना आसान होगा, बल्कि पत्नी की सेहत भी अच्छी रहेगी. आइए जानते हैं इस बारे में- 

नंबर 1- सरगी में हेल्दी चीजें दें

अक्सर महिलाएं सरगी में तेल वाले पराठे, पूड़ी या मिठाई खा लेती हैं, ताकि दिनभर पेट भरा रहे. लेकिन लीमा महाजन बताती हैं कि ये चीजें शरीर को भारी बना देती हैं. इनसे ब्लड शुगर जल्दी बढ़ता है और फिर अचानक गिर जाता है, जिससे जल्दी थकान महसूस होती है. ऐसे में इस बार अपनी पत्नी को सरगी में पराठे या अन्य ऑयली चीजें खाने न दें. इससे अलग आप उनके लिए ओवरनाइट सोक्ड ओट्स बना सकते हैं. दूध या दही में चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स और मौसमी फल डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. यह प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरपूर होता है और लंबे समय तक एनर्जी देता है. साथ ही इन्हें खाने से उन्हें प्यास भी कम लगेगी. 

नंबर 2- नारियल पानी

करवा चौथ का व्रत पूरा दिन बिना पानी के रहता है, इसलिए जब पत्नी चांद देखने के बाद व्रत खोलें, तो तुरंत भारी खाना या चाय न दें. लीमा महाजन के अनुसार, व्रत के बाद पेट बहुत सेंसिटिव होता है. ऐसे में नारियल पानी सबसे अच्छा विकल्प है. इसमें एक चुटकी नमक डालने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता और थकान तुरंत कम होती है.

नंबर 3- पत्नी को रखें खुश

सबसे जरूरी बात है पत्नी को खुश रखना. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, जब इंसान खुश होता है तो शरीर में 'हैप्पी हार्मोन्स' बढ़ते हैं, जो स्ट्रेस कम करते हैं और हेल्थ को बेहतर बनाते हैं.  इसलिए इस दिन सिर्फ खाने-पीने का नहीं, इमोशनल केयर का भी ध्यान रखें. पत्नी की घर के कामों में मदद करें, उनकी तारीफ करें और साथ में समय बिताएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

