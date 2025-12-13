सुबह कोहरे में वॉक करने के क्या फायदे हैं? जानिए यहां

Walking in Fog: सुबह-सुबह टहलना सेहत के नजरिए से बहुत अच्छा माना जाता है. इससे शरीर फिट और हेल्दी बना रहता है. साथ ही वॉकिंग सबसे आसान फिजिकल एक्टिविटी होती है जिससे बॉडी सुबह के समय एक्टिव हो जाती है. लेकिन सर्दियों में अब ज्यादा ठंड होने के कारण लोग बाहर टहलना ही बंद कर देते हैं. क्या आप जानते हैं सर्दियों में कोहरे में वॉक करना आपकी बॉडी के लिए थोड़ा और फायदेमंद हो सकता है. लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियों को बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में...

1. वेट कंट्रोल

शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए सुबह-सुबह कोहरे में घूमना फायदेमंद हो सकता है. इससे बॉडी की कैलोरी बर्न होती है और फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं सुबह-सुबह वॉकिंग करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है.

सुबह का समय भागदौड़ से मुक्त और शांत होता है, जिससे तनाव और स्ट्रेस कम होता है. इस दौरान मन सकारात्मक रहता है और मूड बेहतर होता है, जिसके कारण पूरा दिन अच्छा और एनर्जी के साथ गुजरता है.

सुबह-सुबह वॉकिंग करने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. साथ ही इससे ब्लड प्रेशर जैसी समस्या भी कंट्रोल रहती है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी सुबह-सुबह टहलना काफी अच्छा माना जाता है. दरअसल, इससे आंतों की गतिशीलता बढ़ती है जिससे पाचन की प्रक्रिया और आसान हो जाती है.

1. अगर किसी दिन कोहरा बहुत ज्यादा और विजिबिलिटी कम है तो बाहर टहलने न जाएं. इसकी जगह आप घर में ही टहल लें.

2. सर्दियों में कई लोग प्रदूषण का लेवल भी काफी बढ़ जाता है. ऐसे में सुबह वॉकिंग पर जाते समय मास्क का जरूर प्रयोग करें वरना सांस से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

3. सुबह-सुबह कोहरे में टहलने के लिए आप ऐसी जगह चुनें जहां पेड़-पौधे ज्यादा हों.

4. शरीर को डिहाईड्रेट होने से बचाने के लिए टहलने के बाद खूब पानी पिएं. इससे शरीर के अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.