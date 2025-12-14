स्ट्रॉबेरी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जानिए सर्दी में Strawberry खाने से क्या फायदे होते हैं

Strawberry Khane ke Fayde: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इस समय सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. दरअसल, ठंड के दिनों में कमजोर इम्यूनिटी के कारण शरीर खांसी-जुकाम जैसी कई मौसमी बीमारियां पकड़ लेता है. ऐसे में डाइट में बदलाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है. इस दौरान स्वस्थ रहने के लिए आप कुछ फलों का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में बताने जा रहे हैं. ये खाने में जितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है उतनी ही ये सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है. इसका सेवन कई लोग कच्चा करते हैं तो कुछ लोग स्मूदी,दही, या जूस के रूप में पीना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है और सर्दियों में क्या फायदे होते हैं....

स्ट्रॉबेरी में पाए जाने वाले पोषक तत्व

स्ट्रॉबेरी खाने में मीठी होती है जिस वजह से यह कई लोगों को बहुत पसंद होती है. इसके अंदर विटामिन सी, मैंगनीज, फोलेट, पोटैशियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन K और E जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं.

स्ट्रॉबेरी खाने के फायदे

सर्दियों में आमतौर पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे बॉडी कई बीमारियां पकड़ लेता है. ऐसे में आप सर्दियों में स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं. दरअसल, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार होता है.

स्ट्रॉबेरी में ऐसे कई एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम कर हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है. सर्दियों में नियमित रूप से स्ट्रॉबेरी खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

शुगर रोगियों के लिए भी स्ट्रॉबेरी खाना फायदेमंद हो सकता है. इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. स्ट्रॉबेरी खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है.

अगर सर्दियों में आसानी से आपका पेट साफ नहीं होता और कब्ज की शिकायत रहती है तो आप स्ट्रॉबेरी खाना शुरू कर सकते हैं. इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है. साथ ही इससे अपच, गैस और एसिडिटी जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.