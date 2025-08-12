ग्लोइंग स्किन का शॉर्टकट है यह चीज, एक्सपर्ट ने कहा 7 दिनों में बदल जाएगी त्वचा की काया

Glowing Skin Home Remedies: अगर आपकी स्किन भी रूखी, सूखी है या फिर त्वचा का निखार कहीं खो गया है तो घर की ही कुछ चीजें त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मददगार हो सकती हैं. असल में धूप, धूल, मिट्टी और केमिकल वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहने पर स्किन का ग्लो कहीं खो जाता है और त्वचा बेजान दिखने लगती है. ऐसे में घर की चीजें स्किन को एकबार फिर ग्लो लौटाती हैं. इसी बारे में बता रहे हैं नेचुरौपेथ डॉ. मनोज दास. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से नेचुरौपेथ ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह घर की चीजों से बनने वाला फेस पैक (Face Pack) चेहरे को सिर्फ 7 दिनों में निखार सकता है. यहां जानिए किस तरह तैयार किया जा सकता है यह फेस पैक.

स्किन को निखार देगा यह होममेड फेस पैक | Homemade Face Pack For Glowing Skin

इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूध में चिरौंजी (Chironji) डालकर भिगोकर रख देना है और उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है. इस पेस्ट में एक चम्मच एलोवेरा जैल, एक चम्मच ग्लिसरिन और एक चम्मच ही गुलाबजल मिला लेना है. इन चारों चीजों को एकसाथ मिलाकर पेस्ट बना लें. इस फेस को साफ चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए. आधे घंटे बाद हल्के हाथों से चेहरा मलते हुए फेस पैक को धोएं और धोकर हटा लें. आपको पहले दिन से ही स्किन पर असर नजर आने लगेगा. एक्सपर्ट का कहना है कि इस फेस पैक को आप अगर 7 दिनों तक लगाते हैं तो स्किन ऐसी निखरेगी जैसेकोई महंगा ट्रीटमेंट करवाया हो.