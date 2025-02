पार्टी-शार्टी छोड़ फ्री टाइम में चिल करने के लिए ट्राई करें कंगना रनौत के ये सीक्रेट मंत्र, स्ट्रेस होगा छूमंतर

Kangana Ranaut Secret Mantra: स्ट्रेसफुल लाइफ में अक्सर लोग स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए तरह-तरह की चीजें करते हैं. कोई साइकैटरिस्ट से सेशन लेता है, तो कोई दोस्तों के साथ चिल करना पसंद करता है. लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत स्ट्रेस फ्री (Stress Management Tips) रहने के लिए और चिल करने के लिए क्या करती हैं आइए हम आपको दिखाते हैं. कंगना का एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें वह खुद को स्ट्रेस फ्री (Tips For Stree Free Life) रखने के लिए क्या करती हैं और चिल करने के लिए उन्हें क्या करना पसंद हैं उन्होंने बताया, जिसे फॉलो करके आप भी एक हैप्पी लाइफ (How to live Happy life) जी सकते हैं.

फॉलो करें कंगना रनौत का हैप्पी रहने का मंत्र (Follow Kangana Ranaut's mantra to stay happy)

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक इंटरव्यू शेयर किया गया हैं, जिसमें वह बता रही हैं कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और चिल करने के लिए वह क्या करती हैं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. तो अगर आप भी कंगना रनौत की तरह स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो इसके लिए ये चीजें फॉलो कर सकते हैं.

स्ट्रेस फ्री रहने के लिए घर है सबसे अच्छी जगह (Home is the best place to stay stress free)

इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बताया कि वह स्ट्रेस फ्री रहने के लिए या तो बहुत ज्यादा काम करती हैं या फिर बिल्कुल काम नहीं करती हैं और घर में पड़ी रहती हैं. उन्हें कुछ पढ़ना जैसे किताबें या सोशल मीडिया देखना पसंद है.

योग करना (yoga for healthy life)

कंगना का मानना हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और दिमाग को शांत रखने के लिए योग एक बेहतरीन तरीका है, जिससे वह स्ट्रेस से दूर रह सकती हैं और अपने मन को भी शांत कर पाती हैं. इसके अलावा वह म्यूजिक को भी अपनी हीलिंग थेरेपी मानती हैं और अच्छे गाने सुनना पसंद करती हैं.

कुकिंग करें (do cooking)

कंगना रनौत को कुकिंग का भी शौक हैं, वह अपने लिए फ्री टाइम में कुछ अच्छा पकाने पर विश्वास करती हैं. उनका मानना है कि लोगों के साथ हैंग आउट या चिल करने से बेहतर घर पर अकेला रहना और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी हैं.

सेल्फ लव है सबसे ज्यादा जरूरी (Self love is most important)

कंगना रनौत का मानना है कि सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है. वह अपने फ्री टाइम में किसी से बात ना करना, किसी को एंटरटेन ना करना या किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हैं. अकेले में अपने साथ रहना उन्हें पसंद हैं. सोशल मीडिया पर कंगना का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा हैं, तो अगर आप भी कंगना की तरह स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो उनके इस सीक्रेट मंत्र को फॉलो कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.