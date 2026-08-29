कमरे से बदबू कैसे हटाएं? सिरके का एक कटोरा दूर कर सकता है समस्या, जानिए कैसे

बदबूदार कमरे के कोने में रखे सादे सफेद सिरके का कटोरा, इंटरनेट पर वायरल उन नुस्खों जैसा लगता है जिन्हें लोग मनगढ़ंत कहानियों के तौर पर तो बताते हैं, लेकिन असल में कभी आज़माकर नहीं देखते. इस ट्रिक के पीछे कुछ हद तक विज्ञान भी मौजूद है. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे हर तरह की बदबू का जादुई इलाज बताना सही नहीं है. सच यह है कि सिरका कुछ खास तरह की गंध को कम करने में काफी मददगार हो सकता है, जबकि कुछ दूसरी गंधों पर इसका असर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता. सिरका हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सही परिस्थितियों में यह बदबू कम करने का एक आसान और सस्ता तरीका जरूर साबित हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं यह आसान DIY ट्रिक कैसे काम करती है और किन तरह की गंधों पर इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है.

कैसे कम कर सकता है बदबू

घर में होने वाली ज्यादातर बदबू जिनसे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं. जैसे- खाना पकाने की देर तक रहने वाली महक, पालतू जानवरों की गंदगी या धुएं की बदबू. असल में केमिकल के नजरिए से अल्कलाइन या बेसिक होती हैं. सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड इन अल्कलाइन बदबू वाले मॉलिक्यूल्स के साथ सीधे रिएक्शन करने में सक्षम होता है. जब एसिड और बेस मिलते हैं, तो रिएक्शन से दोनों एक अलग और आमतौर पर बिना गंध वाले कंपाउंड में बदल जाते हैं. यह असल में केमिकल न्यूट्रलाइजेशन है, न कि सिर्फ एक बदबू को दूसरी खुशबू से दबाना या छिपाना, जैसा कि खुशबूदार स्प्रे करते हैं.

सिरका कहां काम नहीं करता?

सिरका हवा में मौजूद कुछ बदबू पैदा करने वाले कणों को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन कारपेट, पर्दों, सोफे या गद्दों जैसी चीजों में गहराई तक समा चुकी गंध पर इसका असर बहुत सीमित होता है. उदाहरण के लिए, पुराने धुएं या पालतू जानवरों की जिद्दी बदबू को सिर्फ सिरके का एक कटोरा पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता. इसके अलावा, अगर बदबू का स्रोत अभी भी मौजूद है, जैसे कि कूड़ेदान जिसे खाली नहीं किया गया हो या घर का कोई सीलन वाला हिस्सा, तो सिरका ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। ऐसी जगहों से लगातार नई बदबू पैदा होती रहती है, इसलिए सिरके का असर खत्म होने के बाद गंध फिर लौट सकती है.

सिरके का सही इस्तेमाल कैसे करें?

अगर कमरे में ताजी और हवा में फैली हुई बदबू है, तो सिरका इस्तेमाल करना काफी आसान है.

एक छोटे कटोरे में लगभग आधा इंच सादा सफेद सिरका भर लें.

फ्लेवर्ड या एप्पल साइडर विनेगर की बजाय सफेद सिरके का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी गंध जल्दी उड़ जाती है.

कटोरे को कमरे के बीच में या बदबू के स्रोत के पास रख दें.

इसे कुछ घंटों के लिए या बेहतर परिणाम के लिए पूरी रात कमरे में खुला छोड़ दें.

शुरुआत में सिरके की तेज गंध महसूस हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें:- अरंडी तेल से लेकर नारियल तेल तक, दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए

यह भी पढ़ें:- घर की एंट्री को बनाएं खूबसूरत, पौधों और सजावटी गमलों से सजाने के 5 सस्ते DIY आइडिया