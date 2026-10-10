आटे से भगवान की चांदी की मूर्ति को कैसे साफ करें? मिनटों में चमक जाएगी काली से काली चांदी, दिखेगी नई जैसी

घर में रखी चांदी की पूजा की थाली, भगवान की मूर्तियां और दूसरे चांदी के सामान कुछ समय बाद काले पड़ने लगते हैं. चांदी की चमक धीरे-धीरे कम हो जाती है. ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए लोग बाजार से महंगे-महंगे क्लीनर मंगवाते हैं. हालांकि, आप चाहें, तो घर पर ही एक आसान से नुस्खे से चांदी की मूर्तियों या बाकी चीजों को मिनटों में चमका सकते हैं. ये खास नुस्खा फेमस इंटरनेट पर्सनैलिटी पूनम देवनानी ने अपने यूट्यूब चैनल शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

चाहिए होंगी ये चीजें-

काली पड़ चुकीं चांदी की मूर्ति, पूजा की थाली या अन्य चीजों को साफ करने के लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत होगी- थोड़ा सा गेहूं का आटा और कोलगेट पाउडर.

पूनम देवनानी बताती हैं, इसके लिए गेहूं के आटे और कोलगेट पाउडर को मिलाकर एक पाउडर जैसा मिश्रण तैयार कर लें.

अब, सबसे पहले जिस चांदी की मूर्ति, थाली या बर्तन को साफ करना है, उसे पानी से थोड़ा गीला कर लें.

इसके बाद आटे और कोलगेट पाउडर के मिश्रण को चांदी पर लगाएं और इसे हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें.

अगर कालिख ज्यादा है, तो आप किसी छोटे ब्रश की मदद भी ले सकते हैं.

पहले पाउडर को गीला कर ब्रश की मदद से मूर्ति को साफ करें, फिर एक बार दोबारा केवल सूखा पाउडर मूर्ति पर लगाकर हाथों से साफ करें.

इसके बाद साफ पानी से मूर्ति को धो लें. इतना करते ही आपकी काली पड़ चुकी चांदी की मूर्ति फिर से नई जैसी साफ और चमकदार दिखने लगेगी.

पूनम देवनानी कहती हैं, आप चाहें, तो एक ही बार में गेहूं के आटे और कोलगेट पाउडर के इस मिश्रण को बनाकर स्टोर करके भी सकते हैं. जब भी घर की चांदी काली दिखाई दे, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह आपको बाजार से किसी महंगे क्लीनर को मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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